A baracskai börtönből a berettyújfalui börtönkórházba szállították át Galambos Lajost, mivel állapota aggodalomra adott okott. Eleve betegen vonult be, azonnal a gyengélkedőbe került, majd átszállították Berettyóújfalura, a központi börtönkórházba ügyvédje elmondása szerint azért, mert nem vett magához ételt. Felvetődött, hogy a büntetésének végrehajtását meg is szakíthatják, hogy megfelelő orvosi ellátást kapjon, ehhez átfogó vizsgálatra volt szükség, amit már el is végeztek. Ennek eredményéről beszélt ügyvédje.

"Egyelőre nem született döntés abban a kérdésben, hogy megszakítják-e ügyfelem szabadságvesztésének letöltését. Ugyanakkor látva a papírokat, szakmailag nem látom indokoltnak a megszakítást és véleményem szerint nem is feltétlenül lenne ez hasznos. A büntetés-végrehajtásnak most az a feladata és egyben felelőssége is, hogy Galambos Lajos megfelelő ellátásban részesüljön és én úgy látom, hogy ennek érdekében mindent meg is tesznek. Ügyfelem ugyan fizikálisan gyenge, mivel csak kevés ételt vesz magához az állapota miatt, de lelkileg erős és méltósággal viseli a büntetését" - mondta a Borsnak dr. Csontos Zsolt.