Most, hogy itt a a jó idő, az eddiginél többet vagyunk a szabadban, így nem szabad megfeledkezni a kullancsok elleni védekezésről is. Az egyik betegség, amit a kullancs terjeszt, a Lyme-kór, amiről még mindig nem tudunk sokat. A legtöbbek által ismert tünet, a Lyme-folt az esetek kétharmadában nem is alakul ki, így sok esetben azt sem tudjuk, hogy megbetegedtünk. Sokszor úgy leszünk betegek, hogy nem is vettük észre, hogy kullancs volt bennünk...

De mi is pontosan a Lyme-kór?

A Lyme borreliosis, azaz a Lyme-kór világszerte a leggyakoribb, állatról emberre terjedő fertőzés, és egyben a leggyakoribb kullancs által terjesztett bakteriális megbetegedés, kórokozója pedig a Borrelia burgdorferi nevű baktérium. A Lyme borreliosis hónapok, de évek, sőt évtizedek múltán is megbetegítheti bármely szervünket. A kórokozó ugyanis a keringéssel bárhova eljuthat, és alkalmas körülmények között, ha immunrendszerünk ellenállása csökken, idült jellegű gyulladást válthat ki. Spontán gyógyulása nincs bizonyítva, de anitbiotikummal hatékonyan kezelhető.

A Lyme-kór története

Willy Burgdorfer kutató, aki korábban a (szintén kullancscsípés által okozott) Sziklás-hegységi foltos lázat tanulmányozta, az 1970-es évek végén kezdte el vizsgálatait a gyerekek között terjedő súlyos ízületi gyulladások miatt az USA-beli kisváros, Lyme területén. Hamarosan felismerte, hogy az ízületi gyulladást egy spirochéta baktérium okozza, amelyet a kullancsok hordoznak, és felfedezését először 1982-ben publikálta munkatársaival. Az orvosi közösség azzal tisztelgett Dr. Burgdorfer előtt, hogy a baktériumot Borrelia burgdorferinek nevezték el.

A legfrissebb kutatások szerint a világon Közép-Európában a legmagasabb a fertőzési arány; minden 5. ember találkozott már vele. A hazánkban évente akár 20 ezer embert érintő betegséggel Dr. Bózsik Béla Pál már évtizedek óta foglalkozik, életcéljának tűzte ki a Lyme-kór jobb megismerését és diagnosztikájának megkönnyítését.

„Mindig is érdekeltek a lehetetlen feladatok. Évtizedes kórbonctani és szövettani tevékenység, valamint tíz év szerológia után és utóbbi kapcsán a Lyme borreliosis diagnosztikája vált vezető témámmá. Az elmúlt évtizedekben az első lépéseket 1986. május másodikától tettem, valóban a Lyme borreliosis fedte le szakmai életem jelentős részét. A kórokozó elsőként történő kimutatása, 1982 után javasoltam a betegség orvosi nevét, a máig használt Lyme borreliosist. Látszólag régóta ismert betegségről van szó, de ez a kórokozó még ma is váratlan helyzeteket, komoly szakmai vitákat tud okozni. Vonatkozik ez a diagnózisra éppúgy, mint a kezelésre vagy a fertőződés megelőzésére.

Az elmúlt évtizedek alatt megtanulhattuk, hogy ez a kórokozó hihetetlen átváltozóművész. A genetikai állománya, az abból létrejövő fehérjék olyannyira megváltozhatnak, hogy a szervezet új fertőzésnek, új baktériumnak ismeri föl. A terápia során ezért nemcsak az aktuális fertőzést okozó törzs antibiotikus érzékenységének megfelelő gyógyszerre van szükség, hanem a változékonyságot is gátolni kell. Amióta ismerjük a kórokozó száznál több törzsét, a kiváltott tüneteket, megértettük, hogy a terápiás nehézségek oka emellett a törzsek eltérő antibiotikum-érzékenysége. Vagyis személyre, kórokozóra szabott kezelést kell alkalmazni a tartós hatásért" - vélekedik.

Kihívások a diagnózisban

„A Lyme-kór diagnózisának legnehezebb része, hogy krónikus problémák esetén egyáltalán felmerüljön kiváltóként ez a kórokozó. A legtöbb esetben a páciens nem emlékszik a kullancscsípésre, nem tulajdonít neki jelentőséget, illetve úgy gondolja, hogy ha nem jelent meg Lyme-folt, úgy nincs fertőzés. Pedig a megfertőződött páciensek 70%-ánál nem alakul ki ez a bőrelváltozás. Ez a leggyakoribb tévhit, ami a páciensek körében előfordul, hogy ha nincs folt, nincs fertőzés. Tévhit az is, hogy ha a kullancsot 24 órán belül eltávolítjuk, akkor nem okoz fertőzést" - nyilatkozta a téma szakértője Dr. Kolbenheyer Erik.

Európában egyes becslések szerint akár 2,5 millió új Lyme-fertőzött lehet évente, a betegség diagnosztizálása a környező országokban sem könnyű feladat az orvosok számára. A Lyme-kór diagnosztizálása során a legnagyobb nehézséget a hagyományos teszt szűrővizsgálatként történő alkalmazása jelenti, azt gondolva, hogy ha nincs ellenanyag, akkor nincs Lyme-kór, illetve, ha a beteg nem észlelt kullancscsípést, akkor nem Lyme-kórról van szó.

„A fertőzés után akár hosszú évek múlva is beindulhat a klinikai tünetek megjelenése, főleg akkor, ha valami az immunrendszer gyengülését okozza. Ha mégis felmerül a Lyme-kór gyanúja, akkor is nehéz a rutin tesztekkel azt bizonyítani, hiszen az ezekkel keresett ellenanyag vagy jelen van vagy nincs, illetve, ha jelen is van, nem biztos, hogy kimutatható formában. Ezért nagyon fontos, hogy lehetőség van a kórokozók direkt vizualizálására más típusú - DualDur - teszttel, amely elvégzése az esetek döntő többségében megerősíti a gyanút" - mondta el Dr. Kolbenheyer.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

A Lyme-fertőzés elkerüléséért sokat lehet tenni már azzal is, ha szabadtéri programokra, például túrázásra készülve megfelelő ruházatot választunk: hosszú ujjú pólót, világos ruhadarabokat, amelyeken könnyebben meglátjuk a pici, sötét színű kullancsot, és a zokninkba vagy a cipőszárunkba se felejtsük el betűrni a nadrágunkat. Használjunk kullancsriasztó spray-t is! Hazaérkezéskor alaposan vizsgáljuk át magunkat és egymást, hogy nincs-e esetleg bennünk kullancs. Ha kullancsot találunk, azt óvatosan távolítsuk el, olyan csipesszel, amely nem nyomja össze a rovart. A bőrhöz minél közelebb fogjuk meg és egyenletesen húzzuk ki, a csípés helyét pedig vízzel és szappannal mossuk meg, kezeljük le fertőtlenítő krémmel. Fontos, hogy a kiszedés után figyeljük a csípés helyét, illetve a testünk más területeit is. Ha bármilyen tünetet észlelünk, ami fertőzésre utalhat, forduljunk azonnal szakorvoshoz, aki az esetleges fertőzés megállapítására Lyme-teszt elvégzését javasolhatja.