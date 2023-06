A menopauza átmeneti időszaka, a perimenopauza a negyvenes évek közepén kezdődik, amikor a nők testében az ösztrogénszint csökkenni kezd. Ez gyakran kellemetlen tüneteket eredményez, mint például izzadás, szabálytalan vérzés és csökkent szexuális vágy. Bár ezek a tünetek általában ártalmatlanok, néha más okok is állhatnak a háttérben.

Hőhullámok és éjszakai izzadás

Az ilyen kellemetlen tünetekkel a nők 75-80 százaléka találkozik, bár az intenzitásuk és időtartamuk egyénenként eltérhet. Azonban hirtelen fellépő hőhullámok és erős éjszakai izzadás esetén érdemes kizárni a pajzsmirigybetegséget, vagy a Hodgkin-limfómát (a nyirokrendszer rosszindulatú daganatos betegsége) is. Ha a pajzsmirigy problémát okoz, egyéb tünetek is jelentkezhetnek, mint például szapora szívdobogás, súlyvesztés, vagy extrém fáradtság. A Hodgkin-limfóma esetén pedig a jellegzetes tünetek közé tartozik a nyirokcsomók duzzanata, tartós fáradtság, láz, hidegrázás és megmagyarázhatatlan gyors fogyás. Fontos megjegyezni, hogy ha a tüneteket nem a perimenopauza okozza, akkor az életmódbeli változások és a különböző gyógynövények nem enyhítik a panaszokat.

Alacsony libidó

Az ösztrogénszint csökkenése miatt a hüvely kevésbé képes nedvesedni és elveszti rugalmasságát, ami kellemetlenné teheti a szexuális életet. Ebben az időszakban a nők libidója is gyakran csökken. Egy nemrégiben végzett tanulmány szerint azok a nők, akik más tünetekkel is küzdenek, még hangsúlyosabb mértékű libidócsökkenést tapasztalnak. Fontos azonban megjegyezni, hogy az alacsony szexuális vágy, hasonlóan a hangulatváltozásokhoz, néha a depresszió tünete lehet. Szakemberek szerint a depresszió és a szexuális problémák kölcsönhatásban vannak egymással, és mindkettőt kezelni kell. Ha a depresszió jelei is jelen vannak, például tartós szomorúság, amely befolyásolja a mindennapi tevékenységeket, fontos orvosi segítséget kérni.

Szabálytalan menstruációs vérzés

A hormonális változások miatt a menstruációs vérzés szabálytalanná válhat. Megváltozhat a vérzés hossza, erőssége, és akár ki is maradhat, vagy hosszabb idő telhet el két menstruáció között. Bár a szabálytalan ciklus normálisnak tekinthető ebben az időszakban, ha a vérzés nagyon erős, több mint 2 hétig tart, vagy ha két menstruáció között nem telik el legalább három hét, illetve, ha a szexuális együttlét után vérzés lép fel, fontos orvoshoz fordulni. Ezek a tünetek ugyanis más betegségek, mint például az endometriózis, ciszta, polip vagy kismedencei gyulladás jelei lehetnek, és nem feltétlenül utalnak a menopauza közeledtére.

Hangulatváltozások

A menopauza felé közeledve a nők mintegy negyede érzi, mintha érzelmi hullámvasúton ülne. A hormonális ingadozások, a munkahelyi és otthoni stresszhelyzetek, az éjszakai izzadás miatt zavart éjszakai alvás, a test megváltozása, és az öregedés lelki és fizikai tünetei mind hozzájárulhatnak az érzelmi instabilitáshoz. Azonban fontos megjegyezni, hogy gyakran a kialakult depressziónak semmi köze nincs a menopauzához, és ezért érdemes pszichológushoz fordulni. Bármilyen okból is adódjon a depresszió, számos hatékony kezelési módszer áll rendelkezésre a depresszió elleni küzdelemben.

Heves szívdobogás

A perimenopauzában jelentkező heves szívdobogás valószínűleg a nagy mennyiségben termelődő stresszhormonokhoz, például az adrenalinhoz köthető, és néhány perccel a hőhullámok előtt jelentkezik. Ez a folyamat hasonló a meneküléshez: heves szívdobogás, gyors légzés és emelkedett vérnyomás jellemzi. Bár a szakemberek azt mondják, hogy általában a heves szívdobogás ártalmatlan és a menopauza természetes velejárója, mindenképpen ajánlott orvoshoz fordulni. Néhány egyszerű vizsgálat segítségével kizárhatók olyan állapotok, mint a szívritmuszavar, szívelégtelenség vagy pajzsmirigyproblémák.

Fontos megérteni, hogy a menopauzához kapcsolódó tünetek és panaszok sokszínűek lehetnek, és az egyénenkénti tapasztalatok változhatnak. Ha bármilyen, aggodalomra okot adó tünetet tapasztalsz, vagy ha kétségeid vannak a menopauzával kapcsolatban, mindig ajánlott orvoshoz fordulni. Az orvos segítséget nyújthat a helyes diagnózis felállításában és a megfelelő kezelési lehetőségek megvitatásában - írja a Diéta és Fitnesz.