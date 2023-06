Madonna korábban aggasztó állapotban került kórházba egy fertőzés miatt, erről egykori menedzsere számolt be. Az intenzíven is kezelték, mostanra azonban örömteli változás állt be az állapotában: kiengedték a kórházból, és egy privát mentőautóval New York-i otthonába szállították - írja a CNN.

"Teljes gyógyulás várható" - számolt be Guy Oseary, Madonna régi menedzsere. A soron következő turnéját azonban elhalasztják. A kezdés új időpontjáról és az átütemezett előadásokról később ígértek tájékoztatást.