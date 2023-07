A napszemüveg nem pusztán egy stílusos kiegészítő, hanem fontos védelem is a szemünk számára. Hogyan találjuk meg a tökéletes modellt, amely nem csak a stílusunkhoz illik jól, de a látásunkhoz is? Milyen típusok közül választhatunk?

Klasszikus, modern vagy retró? Avagy az idei trendek legmenőbb napszemüvegstílusai

Idén igazán nincs miért aggódnunk, ha szeretnénk megtalálni a számunkra tökéletes napszemüveget, hiszen elképesztően sokféle fazon került újra vissza a trendi formák választékába. A modern, futurisztikus napszemüvegek és a kifejezetten nagyméretű modellek mellett újra megjelentek a klasszikus pilótaszemüvegek, ahogyan a kör alakú napszemüvegeket is szép számmal megtaláljuk a kínálatban. A hölgyek részére a macskaszem formájú modellek ugyanúgy elérhetőek, mint ahogyan a hetvenes éveket idéző hippi darabok. Választékban tehát nincs hiány, ráadásul amennyiben épp nyaralni indulnánk, és még nem találtuk meg a tökéletes modellt, megoldható a készleten lévő napszemüvegeket gyors szállítással választani. Így akár 2-4 munkanapon belül nálunk lehet a kiszemelt modell.

Dioptriás modellek a szemüvegeseknek

Az olyan profi, szemüvegekkel foglalkozó webáruházban, mint az Eyerim, nem probléma a napszemüvegeket dioptriával kérni. A webáruházunk nyolcvannál is több márkával várja a vásárlókat, az egyik legnagyobb kínálattal rendelkező szemüveges webshopként. A szemüvegeket pedig már 8990 forint kezdőártól elérhetjük. Ráadásul az online látszerész üzletünkben virtuálisan is felpróbálhatjuk a szemüvegeket, amely a szemüvegesek számára kifejezetten jó hír lehet. A dioptriás napszemüveg 2 az 1-ben megoldás látásproblémákkal küzdőknek, és az Eyerimnél egyszerűen leadhatjuk a rendelésünket rá a könnyen kezelhető megrendelői platform segítségével. Nálunk a dioptriát is megadhatod, illetve azt, hogy milyen plusz rétegeket szeretnél kérni a napszemüvegre vagy éppen a szemüvegre.

Polarizált napszemüvegek – tökéletes védelem az éles fényhatások ellen

A polarizált napszemüveg már alapnak számít minden olyan napszemüvegnél, amit kifejezetten erős napsütéshez ajánlanak. A polarizált lencsék ugyanis arra készültek, hogy az erős fénysugarakat tompítsák. Ezért nyaraláskor például tökéletesen viselhetőek, ahogyan a hétköznapokon vagy akár félelegáns alkalmakra is.

Minőségi napszemüvegek már 8990 forinttól

Az Eyerim webáruházában már 10 ezer forint alatt is kaphatunk minőségi napszemüvegeket. Vegye fel a kapcsolatot az Eyerim brandjével, az OiO-val, és fedezze fel a valódi, határok nélküli stílust, már 8990 forinttól! Az OiO napszemüvegek a legtrendibb formákban dobják fel a nyári ruhatárunkat, miközben maximálisan védik a szemünket.

Fotokromatikus lencsék – szemvédelem állandó cserélgetés nélkül

Az önszínező, azaz fotokromatikus lencsék azok számára lehetnek tökéletesek, akik nem szeretik állandóan szemüvegesként cserélgetni a napszemüveget az általános szemüvegre. A fotokróm lencsével ellátott szemüveg napfényben úgy viselkedik, mint egy napszemüveg, amíg beltéren vagy gyenge fénynél átlátszó lencsével, átlagos szemüvegként viselhető. A fotokromatikus lencse az UV-fény mennyiségétől függően sötétedik, annak mértéke szerint.

Vezetéshez való napszemüvegek – a maximális biztonság érdekében

Nyáron a hirtelen bevillanó, erős fény bizony kifejezetten balesetveszélyes lehet. Ezért célszerű vezetéshez fejlesztett napszemüveget választani ilyenkor. A megfelelő napszemüveg vezetéshez általában szürke, illetve barna, vagy sárgás lencsével ellátott.

A sportolásról se feledkezzünk meg

Napszemüveget nemcsak nyáron hordunk, hanem minden olyan esetben is, amikor erős napfény érheti a szemünket. Például síeléskor. Ugyanakkor nyáron a vízi sportokhoz sem árt beszerezni egy sportnapszemüveget vagy épp futáshoz. Mitől másabbak ezek a napszemüvegek, mint az átlagos modellek? A sport napszemüveg a formája miatt jobban illeszkedik a fejhez, amitől kevésbé hajlamos leesni rólunk. Ezért például futáshoz és más edzéshez tökéletes. Ezen kívül a sportok különféle típusai szerint eltérhetnek a lencseszínek. Például síeléshez a fehér hó teljesen elvakíthatja a síelőt, ezért síszemüveg esetén kékes vagy narancsos lencsét alkalmaznak, ami tompítja a hó napsütéskor megváltozó világító színét.

Hol találjuk meg a tökéletes napszemüvegünket?

Az Eyerim oldalán az elképesztő választék magas minőséget is rejt. Azon kívül, hogy a legfrissebb trendek szerint válogathatunk a legjobb márkák közül, különféle speciális lencsékkel is megrendelhetjük a napszemüvegünket. Az Eyerimnél pedig itt is garantált a minőség, hiszen a lencsék egytől egyig az EssilorLuxottica optikai vállalat által jegyzettek és tanúsítottak. A rendkívül gyors megrendelés és kiszállítás pedig most még kedvezőbb lehet, hiszen a VACATION15 kedvezménykód megadásával most 15 százalékkal kevesebbet fizethetünk a megrendeléseinkért. A promóciós kód a nyár végéig érvényes.