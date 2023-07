A sör egyidős az emberiség történetével. Ez a legrégebbi és legelterjedtebb alkoholos ital a világon, valamint a harmadik legnépszerűbb ital a víz és a tea után. Az egyéb alkoholos italokkal ellentétben a sör a stresszoldáson kívül messze túlmutató egészségügyi előnyökkel is rendelkezik.

Gyógynövényként is használták a komlót

A hagyományos kínai orvoslás a taoizmus, egy kínai eredetű vallási hagyomány kezdeteire nyúlik vissza, körülbelül 2500 évvel ezelőttre. Ebben gyógyszertár híján az emberek gyógynövényeikre támaszkodtak, amelyeket még akár rizses főzeteikhez is hozzáadtak. Ezek közé a gyógynövények közé tartoztak a gyulladáscsökkentő és rákellenes növények, mint például a kökény és az üröm, mint ahogy a komló is, amely a sör egyik fő összetevője. Főként álmatlanság, ideges feszültség és szorongás kezelésére használható.

1. Jó a szívnek

A sör táplálóbb, mint bármely más alkoholos ital, mivel rengeteg kalóriát és antioxidánst tartalmaz. Ezenkívül tele van vassal, kalciummal és B-vitaminnal. Tanulmányok szerint a mérsékelt sörfogyasztás csökkenti a szívroham vagy a stroke kockázatát.

2. Erősíti a csontokat

A sör szilíciumtartalma segíthet a csonterősítésben. Ezt a hatását fokozza a tetraciklin nevű antibiotikum tartalma, amely kötődik a kalciumhoz, mielőtt az lerakódna a csontokban, éppen ezért használják a csontritkulás kezelésében - írja a Travelo.

3. Megelőzi és kihajtja a vesekövet

Egy felmérés szerint - amelyről bővebben itt írtunk - melyet az amerikai nefrológus szövetség publikált is, a középkorú sörivó férfiak körében 40 százalékkal kevesebb a vesekő kialakulásának az esélye, amelynek okát még nem sikerült pontosan meghatározni, de felmerült, hogy a magas kálium- és magnéziumtartalmának köszönhető. A vesekövet persze fokozott folyadékbevitellel is megelőzheted, ez esetben azért ne a sör legyen az, amit literszámra iszol. Ha már kialakult vesekőbetegséged van, és éppen egy veseköves rohamtól szenvedsz, számos orvos javasolja, hogy a próbálj meginni egy-két korsó sört, ugyanis vízhajtó hatása miatt gyorsabban kiürítheted a kövedet, mintha teát kortyolgatnál, tehát ilyenkor valóban gyógyszerként is tekinthetünk rá. Természetesen figyeljünk arra, hogy ne a görcsoldó gyógyszerekre igyunk, és ne is napokig folytassuk ezt a "terápiát".