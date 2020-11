Arról, hogy a minőségi bor alkalmankénti és kis mennyiségű fogyasztása akár még egészséges is lehet, mindenki hallott már, ám az utóbbi években egyre többet lehet olvasni arról is, hogy a sört sem kell feltétlenül lesöpörni az egészséges italok listájáról. Mindemellett az is tény, hogy a túlzásba vitt alkoholfogyasztás káros, ám ha módjával, ritkán, és jó minőségűt fogyasztunk, bátran élvezzük a gasztronómiai előnyeit. Sőt, mi több, kutatások kimutatták, napi 1 pohár sör akár jót is tehet az egészségnek. Hogy ez így van-e, egészen biztosan nem tudni, mi a napi fogyasztás helyett maximum heti 1-2 alkalmat ajánlanánk. Cikkünkkel természetesen senkit nem szeretnénk alkoholfogyasztásra buzdítani, ugyanis semmiféle egészségi hátrány nem származik abból, ha nemet mondasz a sörre.