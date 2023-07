Köztudott, hogy a depressziót a tartósan rossz hangulat, levertség jellemzi, ám a mentális betegségnek más, kevésbé ismert tünetei is lehetnek. Több közülük az étkezés megváltozásával függ össze. Ha ilyesmit érzékelsz magadon tartósan, kérj segítséget.

A depresszió leggyakoribb tünetek közé tartozik a szomorúság, az energiahiány és a gyakori sírhatnék, ám ezeken kívül számos egyéb jelre is oda kell figyelni. Ezek közé tartozik a csökkenő szexuális vágy, a koncentrálási nehézség vagy a feledékenység is, de az érintetteknek megmagyarázhatatlan fájdalmai, emésztési zavarai is lehetnek.

Ausztrál kutatók azt javasolják , hogy a testmozgás legyen az alapvető megközelítés a depresszió kezelését tekintve, mivel egy új tanulmány szerint a fizikai aktivitás nagyjából másfélszer hatékonyabb ilyen esetekben, mint a beszélgetésen alapuló terápia vagy a leggyakrabban felírt gyógyszerek.

A szakértők szerint ezek mellett étkezéssel összefüggő változások is jelezhetik a betegséget. Ilyenek például az étvágy vagy a testsúly változásai, vannak, akik alig esznek, mások falásrohamokban szenvedek, úgy, hogy eddig ez egyáltalán nem volt jellemző rájuk. Ezekkel összefüggésben fogyás vagy jelentős súlygyarapodás tapasztalható - írja a Sun.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, ha bárki - két hétnél hosszabb ideig - depresszióra utaló tüneteket észlel magán vagy máson, kérjen segítséget.