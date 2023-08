Rengeteg nő életét keseríti meg a hüvelyszárazság, ennek ellenére még mindig kevesen beszélnek róla. Sokan nem is tudják, mivel állnak szemben, mert azt gondolják, hogy ez a probléma csak a változókorba lépő nőket érintheti. A fiatalabb korosztályba tartozók ezt a lehetőséget számba sem veszik, ami nagy hiba. Most azonban tiszta vizet öntünk a pohárba: íme, a legnagyobb tévhitek a hüvelyszárazsággal kapcsolatban.

Mit jelent a hüvelyszárazság?

A fiatalabb nők többsége alig tud valamit a hüvelyszárazsághoz vezető okokról, pedig fontos lenne, hogy jól informáltak legyünk a témában, mivel ez az állapot megkeserítheti a szexuális életünket. Ezen kívül még más kellemetlenségeket is okozhat a mindennapok során: irritációval, égő, viszkető érzéssel, kezeletlenül alhasi fájdalommal, vizelési problémákkal is járhat. A rugalmas kollagénrostokból felépülő hüvelyfalat belülről a redőzött felszínű, többrétegű hüvelyhám borítja. A hüvelyhám váladékot termel, amelynek fontos szerepe van, hiszen ez biztosítja a hüvely síkosságát és elsődleges védelmét a fertőzésekkel szemben.

A hüvelyfal és a hüvelyhám állapotát és nedvességét befolyásolja a szülés, bizonyos gyógyszerek vagy mechanikai behatások is, de elsősorban a nemi hormonoktól, azok közül is leginkább az ösztrogén szintjétől függ, de ez felel a hüvelyváladék mennyiségéért és minőségéért is, amire a hüvelyflóra állapota, a táplálkozás, a menstruáció és akár lelki okok is hatással lehetnek. A természetes hormoningadozás, amit a menstruációs ciklus, a terhesség, a szoptatás vagy a változókor okoz, hatással van a hüvelyhámra is. Alacsonyabb ösztrogénhormonszint esetén a hüvelyhám elvékonyodik, szárazabb, érzékenyebb lesz, veszít rugalmasságából, csökken az ellenállóképessége, ezért sérülékenyebbé és fertőzésekre hajlamosabbá válik. A hüvelyszárazság azonban nem csak hormonpótlással gyógyítható, és nem is csupán a változókorban jelentkezik.

Lássuk ebben a témában az öt leggyakoribb tévhitet!

1. Csak változókorban jelentkezhet

Bár tény, hogy a változókor kezdetével az ösztrogéntermelés fokozatosan csökken, majd végleg megszűnik, ennek következményeként pedig a hüvelyhám is elvékonyodik, így sajnos ez a legtöbb esetben valóban kisebb-nagyobb mértékű hüvelyszárazságot von maga után. De nemcsak a változókorban jelentkezhet a probléma, hanem például hormonkezelés, fogamzásgátló szedése miatt vagy szülés után, cukorbetegség, kemoterápia és sugárkezelés esetén is előfordulhat, de a stressz vagy párkapcsolati problémák is kiválthatják. Így akárhány évesek vagyunk, ha kellemetlen hüvelyi tüneteink vannak, ne húzzuk ki a lehetséges okok közül a hüvelyszárazságot se!

2. Házi praktikákkal is megoldható

Nos, a házi készítésű csodaszerek egyáltalán nem alkalmasak a probléma kezelésére. Sőt, ezzel csak árthatunk a hüvelyflóránknak, és ez akár tovább is ronthat a helyzeten. Ugyanis a hüvelyben természetesen megtalálható baktériumok, gombák és egysejtű élőlények felelnek az egyensúly fenntartásáért. Ezek a mikrobák savas közeget biztosítanak, és egyben alakítják a váladék mennyiségét. Ha megbolygatjuk ezt, azzal sokat árthatunk minden téren a hüvelynek. Hüvelyszárazság esetén csakis a gyógyszertárakban kapható, erre speciálisan kifejlesztett készítményekkel próbálkozzunk megoldani a problémát, vagy pedig forduljunk szakemberhez!

3. A síkosító mindent megold

Hiába van meg a szexuális vágy, mert ha a nő hüvelyszárazsággal küzd, akkor a nedvesedés elmarad, akármennyire is kívánja a partnerét. Ha pedig így történik meg a nemi aktus, akkor bizony az fájdalmas lehet, és apróbb sérülések is keletkezhetnek a hüvelyfalon. A síkosító ideiglenesen megoldást jelenthet, ám hosszú távon a gyökerénél kell kezelni a problémát. Ha ez nem történik meg, előbb-utóbb nem csak aktus közben jelentkezik a fájdalom, így ezt megelőzendő, már az első kellemetlenségnél szakszerűen kell kezelni a problémát.

4. Elmúlik magától

Nem valószínű. Bár lehetséges, hogy valóban csak átmeneti problémáról van szó, például a szülést követő időszakban. Ám éppen a szexuális életben okozott nehézségek – amelyek rossz hatással lehetnek egy nő önbecsülésére is - és a fertőzések esélyének növekedése miatt nem érdemes arra várni, míg magától elmúlik a hüvelyszárazság. A gyógyszertári készítmények alkalmazása vagy egy szakember tanácsa hatásos segítséget jelenthet.

5. Nincsenek szövődményei

Tévedés, hogy a hüvelyszárazságnak nincsenek szövődményei, vagy ha vannak, akkor csak erre a területre korlátozódnak. Nem helyes, hogy sokan a tünetek jelentkezése után évekig várnak, mire végre orvoshoz fordulnak. Ha a hüvelyszárazság krónikussá válik, akkor a fájdalom és a viszkető, égő érzés a hüvelybemenetet is érintheti, és akár az egyszerű leülés is fájdalmassá válhat. A szárazság miatt elvékonyodott hámréteg behatolási kapu a kórokozók számára, ezért a bakteriális hüvelyfertőzés, valamint a hólyaghurut kialakulására is nagyobb az esély.

Összességében, ha első körben otthon szeretnénk kezelni a problémát, a patikában célzottan erre való készítményt vásároljunk. Ha pedig úgy vesszük észre, a tüneteink nem múlnak el, sőt, egyre inkább zavaróak, forduljunk nőgyógyászhoz!

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.