Mi az amiotrófiás laterálszklerózis?

Az ALS az akaratlagosan mozgatható izmokat, illetve az agyi és gerincvelői mozgató idegsejtek végzetes pusztulásával járó betegség. A betegség következtében az izmok és az idegek elsorvadnak, a beteg lassan mozgásképtelenné válik, végül a légzőizmai is leállnak. A betegség 1939-ben vált széles körben is ismertté, amikor a New York Yankees baseballcsapatának legendás játékosa, Lou Gehring feladta az ALS-betegséggel vívott harcot.

Az ALS előfordulása

Nagyjából világszerte 100 000 emberből átlagosan 5-en szenvednek az ALS-ben, az esetek előfordulásának gyakorisága sajnos egyre csak nő. Az ALS genetikailag öröklődhet, és nem válogat, bármilyen életszakaszban kialakulhat.

Nagy volt a szerelem

Bryan Randall fotós és Sandra Bullock 2015 januárjában találkozott először, amikor a színésznő felkérte őt, hogy az örökbefogadott fia, Louis születésnapi bulijáról készítsen képeket. A megismerkedésüket követő egy évben már nyilvánosan mutatkoztak, és láthatólag nagyon szerelmesek voltak egymásba, bár amennyire lehetett, igyekeztek elrejtőzni a nyilvánosság elől.

Bryan Randall betegségéről senki sem tudott a szűk családi kört leszámítva, mert a fotós külön megkért mindenkit, hogy erről hallgasson.

„Nagy szomorúsággal a szívünkben tudatjuk, hogy augusztus 5-én Bryan Randall békésen elhunyt, miután három évig harcolt az ALS-sel. Bryan úgy döntött, hogy titokban szeretné tartani a betegségét, ezt pedig mi tiszteletben tartottuk. Arra kérjük a sajtót, hogy engedjen minket nyugodtan gyászolni, és feldolgozni a feldolgozhatatlant, azt, hogy Bryant elvesztettük" – írta a Entertainment Tonightnak tett nyilatkozatában a gyászoló család.