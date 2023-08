Az, hogy a vaj, vagy a margarin-e a jobb hosszú ideje vita tárgya. Most szakértők mondták el az álláspontjaikat erről.

Hosszú ideje folyik a margarin és a vaj közötti harc. A kérdés az, hogy vajon melyik tesz jobbat a szervezetünknek. Dr. Sarah Berry és Jonathan Wolf, egy táplálkozástudományi platform szakértői először azt vizsgálták, hogyan készül a vaj és a margarin, és hogy a feldolgozás nagyon különböző módon változtatja meg a termékek molekuláit és kémiai összetételét.

A margarint először 1869-ben hozták létre, amikor Franciaország háborúban állt, és Napóleon olcsó módokat keresett csapatai élelmezésére. Egy Hippolyte Mège-Mouriès nevű ember állati zsírt és tejet használt az első margarin elkészítéséhez. Ezt a folyamatot hidrogénezésnek nevezik, és ez az egyik oka annak, hogy az emberek kevésbé tartják egészségesnek a margarint, mivel ez a folyamat transzzsírokkat visz a termékbe, amelyek károsak az egészségünkre, növelik a rossz koleszterin szintjét. Mára azonban már nem így készülnek a margarinok, Magyarországon ráadásul rendeletben szabályozzák a transz-zsírsavak határértékét.

Más dolog is zavarja azonban a fogyasztókat a margarinban: a pálmaolaj. Ennek a híre egyrészt a fenntarthatósági kérdések miatt is rossz, de a másik probléma, hogy a pálmaolaj kis mennyiségben szabad palmitinsavat is tartalmaz, amit komolyabb betegségek kialakulásával hozták összefüggésbe. Azt azonban fontos megjegyezni, hogy a vizsgálatok nem egyértelműek: az egyik tanulmányban összefüggést találtak a palmitinolaj és a mellrák fokozott kockázata között, egy másikban viszont nem.

A vaj abban az esetben, ha nem fogyasztunk belőle sokat, nagyon csekély hatással van az egészségi állapotunkra. Ha csak a reggeli szendvicsünkre kenve fogyasztjuk, nem valószínű, hogy bármilyen jelentős, hosszú távú kedvezőtlen hatással lesz ránk.

Tehát vajat együnk vagy margarint?

A témával kapcsolatos elegendő, alapos tanulmányok hiányában nehéz kijelenteni, hogy melyik a legjobb az emberi egészség számára hosszú távon. Jonathan Wolf azonban egy érdekes alternatívát kínál: az extra szűz olívaolajat.

"Szerintem az extra szűz olívaolaj kétségtelenül a legegészségesebb zsír vagy olaj, amit bárki fogyaszthat" – mondta, ám nem mindenki képes lemondani arról a krémes textúráról, ami a margarin vagy a vaj jellemzője.

Dr. Sarah Berry a vajra szavaz: "A krémes állaga és a gazdagsága miatt a vajat választom. Ha magas lenne a koleszterinszintem, valószínűleg csak a reggeli pirítósomra kerülne egy kicsi, de kerülném a használatát a főzések során. Szóval azt gondolom, hogy kis mennyiségben a vaj rendben van, de ugyanakkor a főzéshez más olajokat kellene használnunk akkor, ha nincs feltétlenül szükségünk a vaj krémes állagára."