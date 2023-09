A legtöbben bizonyára már tudják, hogy lefekvés előtt kávét inni egyáltalán nem jó ötlet, azonban most az is kiderült, hogy egy másik népszerű italt sem ajánlott elalvás előtt fogyasztani, hacsak nem akarunk álmatlanul forgolódni egész éjszaka.

Az alvási nehézségeknek vagy álmatlanságnak számos oka lehet – a stressztől, a szorongástól kezdve, a depresszión át a hőségig vagy akár az ágynemű anyaga is befolyásolhatja, hogy el tudunk-e aludni éjszaka.

A másik fontos tényező, ami befolyásolja az alvásunkat, illetve annak minőségét az az, hogy mit eszünk és iszunk lefekvés előtt. Az köztudott, hogy koffein tartalmú italt, kávét egyáltalán nem ajánlott fogyasztani az esti órákban, azonban egy alvásszakértő most elárulta, hogy hasonlóan negatív hatással van az alvásunk minőségére, ha alkoholt fogyasztunk lefekvés előtt - írja a Mirror.

„Az alkoholfogyasztás megbolygatja az alvási ciklust, különösen a gyors szemmozgást (REM) és a mély alvás szakaszait. Mivel elnyomja a REM-fázist, a különböző szakaszok teljesen felborulnak, és így fáradtan, kialvatlanul ébredhetünk fel reggel" - mondja James Higgins alvásszakértő, aki szerint ebben az esetben kimarad az alvás leghelyreállítóbb szakasza, amely segít javítani a fizikai jólétet és az immunrendszer működését.

„Az alkoholfogyasztás több okból is megzavarhatja az alvási szokásainkat. Először is, valószínűleg gyakrabban kell majd éjszaka kimennünk a WC-re. A szervezet elveszítheti a hőmérséklet szabályozási képességét is, éjszakai izzadáshoz és túlmelegedéshez vezet" - tette hozzá.