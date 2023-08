Az éjszakai forgolódásnál, ébrenlétnél, aligha van frusztrálóbb és bosszantóbb dolog a világon, pláne akkor, ha az ember nagyon fáradt és ennek ellenére sem tud elaludni. Az alvásszakértők most megosztottak néhány tuti módszert arra, hogyan tudunk néhány perc alatt mély álomba szenderülni.

Egy hosszú, fárasztó nap után nincs is jobb annál, mint amikor végre ágyba bújhatunk és pihenhetünk. Azonban a valóság nem ennyire egyszerű. Sokan szenvednek attól, hogy hiába fáradtak, képtelenek elaludni.

Rengeteg módszer létezik, amellyel le tudjuk csendesíteni az elménket lefekvés előtt, például egy forró fürdővel, egy jó könyvvel, án nem mindenkinek válnak be ezek a praktikák.

Alvásszakértők most elárulták, hogy mi áll az éjszakai forgolódás, álmatlanság hátterében. Az ok nem más, mint a melatonin, vagyis annak a hiánya. A melatonin az alvás kulcsa, ami a tobozmirigy által termelt hormon, ami az alvási szokásainkat is nagymértékben befolyásolja. A cirkadián ritmus szabályozza a melatonin termelődését, így következetes alvás-ébrenlét ciklus nélkül a szervezet könnyen összezavarodhat, aminek következtében nem tudja, mikor aktiválja ezt a hormont.

Álmatlanság, depresszió, agresszió - tényleg befolyásolja az életünket a telihold? Telihold idején a legtöbb ember arra panaszkodik, hogy rosszabbul alszik, feszültebb, érzékenyebb, ugyanakkor a spiritualitás szerint ez a legjobb időszak az elengedésre. De vajon mindez csak babona, beképzeljük ezeket a hatásokat vagy igazoltan befolyásolja a telihold az életünket?

Fontos, hogy próbáljuk betartani a rendszeres alvási mintát, azaz próbáljunk meg minden este azonos időpontban lefeküdni. Az alvásszakértők azt is javasolják, hogy kerüljék a képernyőket és a fényforrásokat, mivel ezek befolyásolják a melatonin termelődését - írja a Mirror.