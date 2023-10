A Harvard Medical School kutatása szerint azok az emberek, akik gyógyszert szednek szorongásra, szénanáthára és magas vérnyomásra, nagyobb eséllyel sérülnek meg a mindennapokban: gyakrabban esnek el, sőt meg is égethetik magukat.

A JAMA Internal Medicine-ben megjelent tanulmány szerint a gyógyszerszedők 40 százalékkal nagyobb eséllyel esnek el, mint azok, akik nem szedik azokat. Ennek alapján a kutatók jó néhány gyakran használt gyógyszer mellékhatásaira figyelmeztetnek, valamint kiemelik, ha ezek közül többet is szedünk, még fokozottabb veszélynek vagyunk kitéve.

A magas vérnyomás kezelésére használt gyógyszereknél fennáll a lehetőség, hogy túl alacsonyra viszik le a vérnyomást. Ilyenkor, ha felállunk, elszédülhetünk és eleshetünk. A központi idegrendszerre ható gyógyszerek - mint például a szorongásoldók vagy antidepresszánsok - szintén növelhetik a kockázatot. Az allergiára szedett antihisztaminok pedig álmosítanak, azért érhet a szedése közben baleset bennünket, és fokozottan igaz ez az altatókra is. A fentieken kívül a túlműködő hólyag kezelésére szolgáló gyógyszerek is növelik az elesések és egyéb balesetek esélyét - írja a The Sun.

Hiperaktív hólyag Ebben az esetben a húgyhólyag nyálkahártyája fokozottan érzékeny, ezért alakul ki gyakrabban vizelési inger, vagy a hólyag izmainak görcse miatt. Jellemzően éjszaka is jelentkezik, és napközben is gyakori ürítéssel jár a betegség. Megszüntetése, vagy a panaszok enyhítése gyógyszeres kezeléssel történik alapos vizsgálat után. Ebben az esetben a húgyhólyag nyálkahártyája fokozottan érzékeny, ezért alakul ki gyakrabban vizelési inger, vagy a hólyag izmainak görcse miatt. Jellemzően éjszaka is jelentkezik, és napközben is gyakori ürítéssel jár a betegség. Megszüntetése, vagy a panaszok enyhítése gyógyszeres kezeléssel történik alapos vizsgálat után.

Ez is érdekelhet:

Halálos szövődményei lehetnek a milliók által szedett koleszterincsökkentő gyógyszereknek