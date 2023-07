– Minden nap szembesülünk azzal, hogy milyen sok embert érint körülöttünk – talán magunkat is – a stressz. Még azokra is jellemző lehet ez, akiknek látszólag rendben van az életük. Miért van ez, miért szorongunk többet, mint régen?

– Az utóbbi években jelentősen felerősödött a klímaszorongás, a Covidhoz kapcsolódó, majd a szomszéd országunkban zajló háború okozta szorongás is. De lehetséges közvetetten megbújó ok is a háttérben: például a háborús agresszió érzékelése triggerelhet gyermekkorban elszenvedett bántalmazást. Megtörténhet, hogy feltűnés nélkül érkezik meg az ember életébe ez a félelemmel átszőtt stresszhelyzet, vagyis első ránézésre nem is tudjuk, hogy miért szorongunk, az érzés csak a semmiből jön.

– A szorongás a modern ember „betegsége”, vagy régen is jellemző volt?

– Szorongás mindig is volt az emberek életében, hiszen amennyiben stresszhelyzet áll fenn, frusztrációt, fenyegetettséget érzünk, fel kell készülnünk a cselekvésre, amit a küzdj vagy menekülj reakcióként szoktunk emlegetni. Amikor beindul a szorongás, a tehetetlenségérzés is jelen van: nem tudjuk, hogy mitől szorongunk, ezért akár bénító hatása is lehet. Ilyenkor úgy érezzük, hogy nincs befolyásunk a problémára, nem értjük, nem látjuk a megoldást, elvész a kontroll érzése. Amennyiben sikerül feltárni a megbújó, nem tudatos félelmeket, és azokra megoldásokat sikerül találni, visszanyerjük a kontroll érzését. A félelmek feltárása viszont nem feltétlenül könnyű folyamat, illetve a feltárt félelem lehet irracionális is.

– Az megoldást jelent, ha az ember megpróbál mindent kontrollálni?

– A túltervezés nem feltétlenül jó, hiszen nem tudunk minden eshetőségre felkészülni. Ha kitalálunk 10 problémára egy megküzdési módot, akkor jönni fog egy 11. probléma. Ez valamennyire az élet rendje is, hiszen különböző életszakaszokban különböző kihívásokkal nézünk szembe, természetes kríziseken megyünk keresztül, amelyekben újabb és újabb dolgokat tanulunk meg.

– Van olyan, hogy valaki „szorongó típus”? Ha igen, hogyan lehet ezen változtatni?

– Igen, mondhatjuk, vannak olyan emberek, akik a szorongó típusba tartoznak, de a változtatás nem mindenkinél egyforma. Viccesen szoktuk mondani, hogy milyen jó is a szorongás, mert azt bizonyítja, az adott ember nem „pszichopata".

Fontos, hogy pszichológus vagy pszichiáter segítségét kérjük abban, hogy a nem szűnő szorongás feloldására mi lehet a megoldás. Amennyiben ezt az állapotot egy stresszes helyzet okozza, két irányban tudunk elindulni. Az egyik, hogy megszüntetjük a stressz forrását. Ezt könnyű mondani, de nem feltétlenül könnyű megvalósítani. Pl. ha valaki a munkahelyén folyamatosan túlórát vállal be, hogy bizonyítson, annak valószínűleg nehezen megy a határok meghúzása. Nála egyértelműen a stresszfaktor, azaz a túlóra megszüntetése lenne a megoldás, de ő ezt a legtöbb esetben nem tudja meglépni. Ennek a miértjével foglalkozni már egy mélyebb önismereti munka.

Vannak azonban olyan helyzetek, ahol nem tudjuk az adott stresszfaktort megszüntetni, ezért meg kell küzdenünk vele valahogyan. Ilyen lehet például akár egy párkapcsolati probléma, gyerekvállalási nehézség, a munkánk elvesztése, vagy egy szerettünk halála. Fontos hangsúlyozni, hogy a hozzátartozók és a barátok csak akkor tudnak pozitívan hatni, ha megfelelő minőségű támogatást képesek adni. A hurráoptimizmus erőltetése, vagy a megmondó hozzáállás inkább árt, mint használ. Amennyiben mélyebbre ásunk a szorongás okában és mértékében, bizonyos esetekben javasolt lehet a gyógyszeres kezelés is.

– Mivel lehet természetes úton oldani a szorongást?

– Ha a klasszikusan megfogalmazott egészséges, kiegyensúlyozott életmód kialakítása nem segít, akkor érdemes szakember segítségét igénybe venni. A stresszhelyzetekkel való megküzdés több úton is történhet. Tekinthetünk a problémákra egy megoldandó feladatként, helyzetelemzéssel stratégiákat alkothatunk, különböző nézőpontokból nézhetünk rá a nehézségekre, mindemellett azonban nem csak a gondolati, de érzelmi megéléssel is szükséges törődnünk. Többnyire a lelki fájdalmakat igyekszünk elkerülni, pedig a fájdalom megélése, megengedése átalakító, katartikus is tud lenni. A düh, agresszió is tud bizonyos helyzetekben ösztönző hajtóerő lenni, ha a megfelelő mederben tartjuk.

– Miben tud segíteni egy pszichológus vagy pszichiáter?

– A szakember abban tud segíteni, hogy feltárjuk a félelmeket, hogy a beszűkült tudatállapotban is képesek legyünk megoldási stratégiákat alkotni.

Bárki kerülhet olyan élethelyzetbe, ahol a gondolkodása egy láthatatlan falba ütközik, nem lát át rajta, illetve az érzelmei „befagynak", ami aztán szorongáshoz vezethet. Amikor nem sikerül átlátni ezen a falon, ami mindannyiunkkal megtörténik néha, akkor segíthet egy szakember különböző módszerekkel. A legtöbb általunk alkalmazott módszer tulajdonképpen a szunnyadó erőforrások mozgósítását, új gondolkodási-viselkedési-érzelmi megélés stratégiák megtanulását segíti elő.

– Sok egyedülálló nő szorong amiatt, mert fél, hogy nem talál párt és nem lesz gyermeke. Nekik mit tanácsolna?

– Minden elkeseredett párkereső kliensemtől meg szoktam kérdezni: hogy honnan tudja, hogy nincs a világban egyetlen egy olyan ember sem, aki pont rá vár, aki a megfelelő társ lehetne, akivel lehetne gyermeket vállalni? Lehetséges, hogy több-kevesebb időt kell várni az egymásra találáshoz, újabb és újabb élettapasztalatot, csalódást, bukást és talpraállást kell megélni, esetleg szakember segítségét kell igénybe venni a pártalálást, családalapítást akadályozó, lappangó problémák feltárásához – de érdemes próbálkozni. Tekintsünk kihívásként a pártalálásra, próbáljuk meg az elérhető megküzdési módszereket, hogy később ne bánjuk meg az elszalasztott lehetőségeket.

