Az emberek most jobban összpontosítanak a jólétükre, mint valaha, legyen szó fizikai erőnlétünkről vagy mentális egészségünkről. Ezért figyelmeztetnek most arra, hogy oda kell figyelni azokra a tünetekre is, amelyek egy "csendes gyilkos" jelei lehetnek. Kristine Dutton ápolónő megosztotta azt a nyakban lévő sokatmondó érzést amely valójában egy halálos betegség tünete lehet.

„A magas vérnyomást csendes betegségként ismerik, mert előfordulhat, hogy egyáltalán nem érzünk semmilyen tünetet" - mondta az Expressnek. A magas vérnyomásnak azonban van néhány észrevehető jele, ha tudjuk, mit keresünk. Az egyik ilyen a lüktetés érzése a nyakban. Egyéb tünetei lehetnek: mérsékelt vagy erős fejfájás, légszomj, orrvérzés és szívdobogásérzés.

