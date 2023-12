Ha arra gondolunk, a vashiánynak kik vannak a leginkább kitéve, elsősorban a kismamák, az átlagosnál erősebben menstruáló nők, a vegetáriánus étrendet követők vagy a diétázók jutnak eszünkbe. Ám nem csupán őket érintheti ennek a létfontosságú nyomelemnek a hiánya, a túlsúlyos nők és férfiak is gyakran küzdenek vele. A vashiány sok gondot okozhat a mindennapokban, ezért, ha arra utaló tüneteink vannak, mindenképpen kérjünk laborvizsgálatot, és ha bebizonyosodik, hogy kevés a vasunk, gondoskodjunk annak szakszerű pótlásáról.

Gyakran érinti a vashiány a túlsúlyosakat

Ha túlsúlyos vagy, a szervezetedben a vasfelvételt szabályozó fehérje mennyisége – a krónikus betegségekhez hasonlóan – megemelkedhet, és ez csökkenti, illetve gátolhatja a vas felszívódását a belekből. Ha érintettek vagyunk, nagyon fontos, hogy sporttal és kiegyensúlyozott étrenddel elérjük az ideális testsúlyunkat. Igyekezzünk vasban gazdag és emellett kalóriaszegény ételeket választani: ilyenek például a máj vagy a zöld leveles zöldségek és a bogyós gyümölcsök. Azt azonban tudni kell, hogy ha sportolni kezdünk, még több vasra lesz szükségünk, hogy az izmokban található vastartalmú mioglobin képes legyen az izmok tartós oxigénellátására.

A vegánok, vegetáriánusok számára is elengedhetetlen a vaspótlás

Szervezetünk a leghatékonyabban az állati eredetű termékekből képes felszívni a vasat, éppen ezért a vegetáriánusoknak 1,8-szor nagyobb mennyiségű vas fogyasztása javasolt annak érdekében, hogy ne alakuljon ki hiányállapot. Akik kizárólag növényi eredetű vasat fogyasztanak, fontos, hogy C-vitaminban gazdag ételekkel párosítsák, az ugyanis támogatja a vas felszívódását. Ha nem eszel húst vagy állati eredetű élelmiszereket, érdemes gyakrabban ellenőriztetned a vasszintedet.

A diétázók is gondoskodjanak a megfelelő vasbevitelről

Ha fogyni vágyunk és kalóriadeficitben vagyunk, komoly az esélye annak, hogy – más tápanyagokkal együtt – a szükségesnél kevesebb vasat viszünk be a szervezetünkbe. Akárcsak a növényi étrenden élők esetében, a diétázóknál is elengedhetetlen a vas pótlása. A testsúlyunk csökkentésének a legfontosabb hozadéka, hogy egészségesebbek legyünk, így nem sokat nyerünk azzal, ha vékonyabbak leszünk, ám vashiányosak annak minden kellemetlen tünetével.

A gyulladásos bélbetegségek, mint a Crohn-betegség és a Colitis ulcerosa (fekélyes vastagbélgyulladás) is hajlamosítanak a vashiányra.

Ezek olyan bélbetegségek, amelyek az emésztőrendszerben gyulladást okoznak, megzavarhatják az elfogyasztott ételek felhasználását és lebontását, így hatással vannak a vas felszívódására is. A fel-fellángoló fekélyes vastagbélgyulladás és a vékonybelet érintő Crohn-betegség sok esetben bélvérzéssel jár, ennek következtében pedig vashiányt okozhat. Ilyenkor hasznos lenne magas vastartalmú ételeket fogyasztani, ám sokszor a gyulladásos bélbetegségekben szenvedők pont a vasban gazdag ételeket nem tolerálják. Ráadásul, ha el is tudják fogyasztani azokat, gyulladás esetén az emésztőrendszer nem képes megfelelően felszívni az egyes tápanyagokat. Tehát még ha az étrendünk elegendő vasat tartalmaz is, nem biztos, hogy a szervezetünk fel tudja azt használni, ha a fenti betegségek valamelyikében szenvedünk.

A laktóz- és gluténérzékenyek is gyakran vashiányosak

Ha az alapbetegségünk laktóz- és/vagy gluténérzékenység, előfordul, hogy a gyenge felszívódás miatt kimerülnek a vasraktáraink. A vas ugyanis a vékonybélen keresztül szívódik fel, a laktóz- és gluténérzékenység következtében azonban pont a vékonybél gyulladhat be, így nem tudja ellátni ezt a feladatát. Amellett tehát, hogy kerüljük a kellemetlen tüneteket okozó élelmiszereket, ellenőriztessük gyakrabban a vasszintünket, és amennyiben szükséges, pótoljuk a vasat!

Bármi miatt legyen is vashiányod, mindig az alapbetegség, illetve a vasfelszívódást gátló tényező megszüntetése az elsődleges, ami után ajánlott olyan, a patikákban kapható vaspótló gyógyszert választani, amelynek elemivas-tartalma optimálisan magas, szemben az étrend-kiegészítők alacsony vastartalmával (általában 14-18 mg), ami miatt ezek a vashiány megelőzésére és kezelésére nem alkalmasak. A laborparaméterek ellenőrzése után az adagolást és a terápia időtartamát érdemes orvossal megbeszélni.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.