A Griffith Egyetem kutatói által egereken végzett tanulmány összefüggést talált az orrtúrás és az agyat károsító betegségekkel kapcsolatba hozható fehérjék felhalmozódása között. Az orr piszkálása károsíthatja a belső, védelmet biztosító szöveteket, ezáltal pedig a veszélyes baktériumok könnyebben bejuthatnak az agyba. Az agy pedig úgy reagál ezekre a kórokozókra, hogy az Alzheimer-kór által okozott állapotokat tükrözi.

Az ausztráliai Queenslandben működő kutatócsoport a Chlamydia pneumoniae nevű baktériummal végzett vizsgálatokat. Ez egy ritka baktériumtípus, amely légúti fertőzéseket, például tüdőgyulladást is okozhat. A baktériumot a késői demenciában szenvedő emberek agyában is felfedezték — egy 1998-ban végzett kutatás 19 vizsgált agyminta közül 17-ben találta meg.