A hidegebb idő beköszöntével a megfázás gyakran előforduló megbetegedés. Mindenkinek ismerős az eldugult, a folyamatos fújástól kisebesedett orr kellemetlen élménye, és természetesen mindenki szeretne mihamarabb túlesni a betegségen és újra akadály nélkül lélegezni. Sok mindent érdemes bevetnünk ahhoz, hogy gyorsabban átvészeljük a megfázást. Ehhez adunk néhány hasznos tanácsot.

Adjunk időt a szervezetünknek!

Ha már megtörtént a baj, vagyis megfáztunk, akkor az első és legfontosabb dolog, amit tehetünk, hogy a tőlünk telhető legtöbb időt pihenéssel töltjük. A szervezetünk ugyanis a kórokozók ellen dolgozik, ezt a munkát pedig azzal támogathatjuk, ha ilyenkor – amennyire tudjuk – elhalasztjuk a nem sürgős feladatainkat, és az ágyban, meleg takaró alatt töltjük az időnket.

Pótoljuk a folyadékot!

Nagyon fontos, hogy hidratáljuk a szervezetünket megfázás idején. Ilyenkor bevethetjük a gyógynövényes teákat, de a gyömbérről és a citromról se feledkezzünk meg! A zöldségekben gazdag levesek is támogatják a gyógyulásunkat. Természetesen a sima víz ivása sem elhagyható. A lényeg, hogy minél változatosabb formában vigyük be a megfelelő mennyiségű folyadékot.

Töltsük fel a szervezetünket vitaminokkal és ásványi anyagokkal!

A vitaminok az egészség megőrzésében és a megelőzésben segítenek, de megfázás esetén a betegség leküzdését is támogatják. Ha nátháról van szó, akkor a legtöbben a C-vitaminra esküsznek, amelyet általános immunerősítőként alkalmaznak, de a D-vitamin ugyancsak hozzájárul az immunrendszerünk támogatásához. A fokhagyma vírus- és baktériumellenes hatása szintén jó szolgálatot tehet. Jó C-vitamin forrás a csipkebogyó, a paprika és a citrusfélék, de a karfiol, a káposzta és a kelbimbó is bővelkedik benne, ezeket mindenképpen érdemes fogyasztani betegség esetén, de a megelőzés érdekében is. Az ásványi anyagok közül például a cink is kifejezetten hasznos a nátha kezelésében, ennek köszönhetően csökkenthetjük a betegen eltöltött napjaink számát.

Figyeljünk oda a levegő minőségére!

Mindig érdemes rendszeresen szellőztetni, hogy felfrissüljön a lakás, de betegség idején kiemelten fontos. Nemcsak arra kell azonban ilyenkor odafigyelnünk, hogy kicserélődjön az elhasznált levegő, de arra is, hogy megfelelő legyen bent a páratartalom. Az ideális az 50-60 százalék, ha ennél jóval alacsonyabb, az szárítja a torkunkat és orrnyálkahártyánkat is, amelyeknek fontos szerepe van a kórokozók kiszűrésében. Tehát, ha nem akarjuk fokozni a bajt, párásítsunk a lakásban, amikor úgy érezzük, túlságosan száraz a levegő! Ha biztosra akarunk menni, beszerezhetünk olyan eszközt, amely méri a páratartalmat.

Orrspray, de csak csínján!

Az eldugult orr kellemetlen, hiszen rontja az alvásunk minőségét, ráadásul, ha folyamatosan a szájunkon keresztül vesszük a levegőt, kiszárad a torkunk. Természetes, ha ilyenkor az orrspray-ért nyúlunk, de mindig olvassuk el alaposan a betegtájékoztatót, és az ajánlott időnél tovább sose használjuk, ahogy akkor sem, ha már lejárt a szavatossági ideje!

Alkalmazhatunk tüneti kezeléseket is

Ha a lázunk nagyon magas, és emiatt rossz a közérzetünk, alkalmazhatunk láz-és fájdalomcsillapító szereket. Ha tehetjük, akkor ezeket csak akkor vessük be, amikor valóban szükségesnek érezzük.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.