Készül a temetésre a Buckingham-palota: Károly sokkal betegebb, mint hisszük

A király nagyrészt távol maradt a reflektorfénytől azóta, hogy tavaly februárban bejelentette diagnózisát, de most a visszatérését tervezi, amelyet egy friss fotóval jelentettek be. Azt azért leszögezték, hogy ebben a helyzetben semmit sem lehet garantálni. "Minden jövőbeli terv továbbra is az orvosok tanácsától függ" és az elsődleges szempont az, hogy "minimalizáljuk az Őfelsége további gyógyulását fenyegető kockázatokat."