Egy brit háziorvos, Dr. Neel Patel elárulja, mi a legjobb hőmérsékletet az otthonunkban. A doktor azt állítja, hogy a túl meleg vagy túl hideg szoba egyaránt rossz. A hálószoba ideális hőmérséklete 18, a nappalié 21 fok. A túl meleg és száraz szoba az asztmán és az ekcémán kívül szemviszketést és orrvérzést is kiválthat, ugyanakkor orrmelléküreg-fertőzéseket is okozhat.

Dr. Patel azt is elmondta, hogy a radiátorok felmelegítik a helyiség levegőjét, egy konvekciónak nevezett folyamat jön létre. Emiatt por kering a helyiségben, ami allergiát válthat ki, nem beszélve arról, hogy tél ide vagy oda, a központi fűtés okozta szárazság miatt akár ki is száradhatunk, ami fejfájáshoz, akár migrénhez is vezethet.

Tehát jobb megelőzni a bajt, és a megfelelő hőmérsékleten tartani a lakás helyiségeit, ezen kívül a párásítást, a bőrszárazságra kenőcsöket és elegendő folyadékbevitelt javasol az orvos — írja az Express.co.uk.