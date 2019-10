Jessica Simpson márciusban adott életet harmadik gyermekének. Az énekesnő mindegyik várandóssága alatt alaposan felszedett, ezúttal viszont fél év alatt újra bombaformába is került.

Fél év alatt 45 kilót adott le Jessica Simpson, de szerencsére nem valamiféle újabb őrült celebdiétával szabadult meg a feleslegtől.

Az énekesnő életmódváltással érte el a kívánt formát, sokféle nyers zöldséget fogyasztott, illetve magas fehérjebevitelt követett, ráadásul sokkal több mozgást iktatott be a napirendjébe. Edzett személyi trénerrel is, de a gyerekekkel való séta is hozzátett a napi 14 ezer lépés megtételéhez, amit edzőjével célul tűztek ki. Íme, az eredmény: