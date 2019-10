Az epidurális érzéstelenítés mellett a wales-i kismamák egy része már virtuális valóságban is megélheti a vajúdást. – írta meg a Ripost .

Az egyik skóciai közkórházban a vajúdás közbeni fájdalom elviselésére a várandós nők már a VR-szemüveg mellett is dönthetnek. A relaxációs élményről természeti képek és nyugtató zene gondoskodik.

Akár a Marson vagy cuki pingvinek között is járhatnak két fájás közben.

Egy hét perces virtuális valóságélmény, akár negyvenöt percig is kifejtheti fájdalomcsillapító hatását. A megkérdezett anyukák mind pozitív véleménnyel voltak az újfajta módszerről: körükben a legnépszerűbb a tengerpartos és legelő bölényes „utazás" volt. Amennyiben hosszú távon is elégedettek lesznek a szülő nők, más kórházakban is szeretnék bevezetni a VR-szemüvegeket vajúdás alatt.