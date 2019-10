Sági Szilárd és párja, Szilvi családi életükbe engedett betekintést. A szakács azt is elárulta, hogy mi az, amivel gyermekei szívesen foglalkoznak.

A FEM3 Café vendége volt Sági Szilárd és párja, akik igyekszenek tudatos szülők lenni. Odafigyelnek arra is, hogy a kütyüvilágból kimozdítsák a fiúkat, Szilárdot és Szabolcsot. "Olyan nincs, hogy azt mondjuk nekik, ezt hagyjátok abba, és csináljatok valami értelmeset. Kész alternatívákkal kell előrukkolni" - vallja Sági Szilárd, aki azt is elárulta, hogy barkácsolni és főzni is nagyon szeretnek a fiúk, így ezekkel mindig ki lehet mozdítani őket.