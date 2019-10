Hazánkban elsősorban a sonkatök és a szürke héjú nagydobosi sütőtök ismert. Nem csak formájukban, ízükben is különböznek kicsit, de az élettani hatásaik hasonlóak. Mindkettőnek magas a rost- és a víztartalma, így laktató, miközben kevés kalóriát tartalmaz. Jót tesz az anyagcserének, lassan felszívódó szénhidráttartalmával segíti a fogyást. Készíthetsz belőle salátát, a variációk tárháza hatalmas, de krémlevesként is igazán fenséges fogás.

Isteni sütőtöksaláta hűvös őszi napokra A negyed sütőtököt gyaluld julienne-re, és tedd ugyanezt egy fél uborkával. Forgasd össze a két zöldséget, és locsold meg 3 evőkanál szójaszósszal, 2 evőkanál rizsecettel - ha nincs otthon, az almaecet is megteszi. Adhatsz hozzá egy negyed, szintén vékonyra vágott hagymát. Süss ropogósra 5-6 szelet baconszalonnát, vágd kisebb darabokra, és ezt is add a salátához. Locsold meg az egészet olívaolajjal vagy szezámolajjal, és már kész is.

A vitaminok közül A-, B1-, B2-, B6- és C-vitaminokat tartalmaz. 10 dkg sütőtök már fedezi a napi szükséges A-vitamin-bevitelt, ami a szemek és az immunrendszer egészségét is óvja. A B-vitaminok stabilizálják az idegrendszert és az emésztési folyamatokat. A C-vitamin pedig igazi antioxidáns. A sütőtök ásványi anyagokban is gazdag: kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor is található benne. Foszfortartalma is igen magas. A sütőtök gyógyító, egészségmegőrző hatása segít a gyulladásos megbetegedések, a tüdő betegségei, a megfázásos tünetek, illetve asztma esetén.

Sütőtök spenóttal? Naná! A sütőtök spenóttal is mennyei, és remekül harmonizál jó néhány magféleséggel. Ha van kedved, egy kis húst is készíthetsz hozzá, ami lehetőleg marhahús legyen - azzal működik nagyon jól a sütőtök. Így készítsd el! Piríts kókuszzsíron egy fél fej vöröshagymát, majd adj hozzá egy fél felkockázott és megpucolt sütőtököt. Pirítsd egy kicsit a hagymán, majd egy leheletnyi vízzel öntsd fel, hagyd, hogy kicsit párolódjon. Ha van kedved, tehetsz rá egy kevés sót, borsot, akár curryt is. Ne hagyd nagyon puhára főni, csak annyira, hogy a villádat kényelmesen bele tudd szúrni. Hűtsd ki egy kicsit, adj hozzá 3 marék megmosott spenótlevelet. Egy tálkában keverd ki egy fél citrom levét 2 kanál mézzel, 4 evőkanál olivaolajjal, 2 evőkanál mustárral, és öntsd a szószt a zöldségekre. Keverd át, és a végén szórd meg az egészet egy marék pirított dióval vagy fenyőmaggal.

Ha mégsem sikerül megszeretned ezt a fantasztikus zöldséget, még mindig ne mondj le róla. A sütőtök ugyanis a szépségápolásban is igazi csodaszer. Hidratálja a száraz bőrt, serkenti a haj növekedését, arc-és testradírnak is kiváló, és pakolást is készíthetsz belőle. Alábbi cikkünkben elolvashatod, miként készítsd el ezeket.