A nyelvtanulás manapság elengedhetetlen a mindennapi élethez. A legtöbb munkahelyre való bejutásnak, illetve a diplomának is a nyelvtudás és a nyelvvizsga az alapfeltétele. Sokan azonban még mindig felesleges idő -és pénzkidobásnak tartják az idegen nyelvek tanulását. Összeszedtük a legnépszerűbb módszereket, amelyek a legeredményesebbek is. Ezek között biztosan megtalálod a hozzád legjobban passzolót.

Amikor elhatározzuk, hogy nyelvtudásunkat nem csak a kötelező iskolai óraszámban szeretnénk fejleszteni, hanem magán úton is gyarapítanánk szókincsünket és beszédkészségünket, számos fontos dolgot kell figyelembe vennünk.

Rengeteg különféle módszer létezik az idegen nyelvek tanulására: kurzusok, nyelviskolák, online tanfolyamok, amiknek csak a pénztárcánk szabhat határt.

A legtöbben arra vágynak, hogy a lehető legrövidebb idő alatt sajátíthassák a kiválasztott nyelvet, minél kevesebb tanulással és magolással. Valljuk be, csodamódszer nem létezik, mint mindenért ezért is tennünk kell. Az viszont nem mindegy, melyik módszert választjuk. Fontos, hogy a számunkra legjobb és legcélravezetőbb módszert találjuk meg. Vannak, akik kifejezetten a beszédcentrikus oktatásban hisznek, de olyanok is akadnak, akik a klasszikus módszerrel kívánják megtanulni az általuk választott idegen nyelvet. Egyre nagyob azonban azoknak a száma is, akik kényelmesen, otthon a kanpén ülve szeretnének tanulni.

Nézzük sorra, milyen módszerek közül választhatunk:

Nyelviskola

Az egyik legelterjedtebb nyelvtanulási forma a csoportos nyelvóra. Kétség kívül ezt preferálják a legtöbben, ám megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, mennyire hatásos. Ennek oka a magas létszám és a kevés óraszám; arról nem is beszélve, hogy legtöbbször napközben, tömbösítve vannak az órák, így munka vagy iskola mellett nehezen kivitelezhető időt szánni rá. Valamint árát tekintve is igen mélyre kell a pénztárcánkba nyúlnunk. Azoknak azonban, akik szüneteltetik az iskolát vagy nincs munkájuk, szeretik a beszédcentrikus és a csoportos oktatást, mindenképpen ajánlott.

Sokan úgy gondolják, hogy mivel igen borsos áruk van a nyelviskoláknak, így aki pénzt szán rá, időt is fog, tehát a magas ár mindenképpen arra sarkallja a tanulni vágyót, hogy minden órán részt vegyenek.

A csoport húzóereje a másik vonzerő sokak szerint a nyelviskolákban: a társaink előtt jobban akarunk bizonyítani, nem engedjük meg magunknak, hogy ne készüljünk fel az órára.

Akadnak azonban olyanok is, akik nem szeretnek nagyobb létszámú csoport előtt szerepelni, akiket feszélyez mások jelenléte, nekik a magántanár vagy az otthoni nyelvtanulás lehet a legjobb választás.

Magántanár

Nagy valószínűséggel mindenki szívesen járna magántanárhoz. Ez a legjobb és leghatásosabb módszere egy idegen nyelv eljsajátításának. Itt nem kell másokkal osztoznunk a tanár figyelmén, kifejezetten a mi tudásszintünknek megfelelő oktatásban részesülhetünk és akkor tudunk részt venni az órákon, amikor időnk engedi. Iskola és munka mellett is egyszerűen összeegyeztethető a mindennapokban. Árát tekintve ez kerül viszont a legtöbbe. Ha folyamatosan haladni szeretnénk és nyelvvizsgára, valamint biztos nyelvtudásra vágyunk, hetente többször el kell járnunk tanárhoz. Ez azonban hosszútávon nagyon meg tudja terhelni a pénztárcánkat.

Otthoni nyelvtanulás

Egyre többen választják az otthontanulást az idegen nyelvek elsajátításához. Nem kerül pénzbe, valamint időben is ez a legrugalmasabb. Rengeteg hatásos módszer van az interneten, valamint számos ingyenes kurzus és oktatófilm létezik, amikkel hatékonyan tudunk haladni. Kényelmesen, a kanapén ülve tanulhatjuk meg a kiválasztott idegen nyelvet.

Az egyik leggyorsabb és leghatásosabb módszer, ha mondjuk az angol nyelvet szeretnénk megtanulni az az edukációs sorozat, ami napi 5 perces összeállításaival egy család életén keresztül segít elsajátítani a nyelvet. A sorozat mindenki számára elérhető és teljesen ingyenes.

„Az ingyenes angol napi leckéket, az 5 Perc Angol-t 2003-ban keltettük életre, azzal a céllal, hogy napi, ingyenes, és nem utolsósorban rövid és szórakoztató „mini leckékkel" segítsük a nyelvtanulókat és a nyelvgyakorlókat. Haladva a korral és a fogyasztói kívánalmakkal egy olyan műsort sikerült életre hívni, amivel egyben egy hatalmas álmunk is valóra vált. Egy tévéműsor készült az általunk kifejlesztett formátumból, melyet 2019. október 14 óta bárki megnézhet, méghozzá teljesen díjmentesen. A rendhagyó tartalom pedig még inkább segíti a tanulni vágyókat a szövegértésben és a szabályok elsajátításában." – mondta el Szalai Nóra, angoltanár, az 5 perc angol című oktató sorozat műsorvezetője.

Alternatív megoldások

Rengeteg fiatal van, aki külföldi dalszövegek, filmek hallgatásával és nézésével sajátítja el az általa preferált idegen nyelvet. Számos olyan eset is van, amikor kicsi gyerekek, idegen nyelvű meséket nézve egyszer csak azon a nyelven is képesek lesznek megszólalni. Mindenképpen hatásos módszer, ha az adott nyelven nézzük kedvenc filmjeinket, így nem csak szókincsünket és tudásunkat, de kiejtésünket és hallás utáni szövegértésünket is észrevétlenül fejleszthetjük.