Az elektromos rollerek már Budapestet is meghódították, miközben Nyugat-Európában egyre komolyabb problémát okoz a felelőtlen használatuk, az USA-ban pedig több mint 1500 személyi sérüléssel járó rolleres baleset volt tavaly. A különböző elektromos eszközök, mint például az e-rollerek, segwayek miatt a magyar kormány is a KRESZ módosítását tervezi. A jogszabálymósításra ugyan még várhatóan a jövő évig várnunk kell, de addig is érdemes betartani néhány életmentő tippet a trendi járművekkel zsúfolt modern közlekedési dzsungelben.