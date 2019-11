Egyre több fiatal részesíti előnyben a saját maga összeállított zenei listákat az előre szerkesztett tartalom helyett. Ezek alapján több kérdés is felmerül a rádiózás jövőjével kapcsolatban - a legfontosabb azonban valószínűleg az, hogy lehet-e olyan értéket közvetíteni, ami az Y, X és Z generációt is leköti?

Egy év alatt 5 százalékponttal csökkent Magyarországon a rádióhallgatók száma, illetve ma már csak minden hetedik 30 év alatti fiatal hallgat rádióműsort nap, mint nap - derült ki az NMHH kutatásából.

A médiafogyasztás teljesen átalakult - azelőtt mindenki azt nézte, amit a televíziótársaságok sugároztak, és azt hallgatta, amit a rádiók játszottak - kivételt képezhettek esetleg kívánságműsorok, ahol a néző/hallgató "szerkesztővé" válhatott egy órára. Ehhez képest ma már szabadon böngészhetünk a videós és filmes tartalmak között, és azt nézhetünk, hallgathatunk, amit csak szeretnénk, akkor, amikor szeretnénk.

A közösségi média megjelenése óta egyre többször találkozhatunk a felhasználói tartalom (UGC) fogalmával, ami egyszerűen annyit tesz, hogy a korábbi közönségből tartalomgyártók születtek.

Szelektált, tematizált impulzusok

A médiavállalatok ennek ellenére hisznek abban, hogy az embereknek szükségük van előre szerkesztett tartalmakra, melyeknek valljuk be, van előnyük. Egy szerkesztő és egy műsorvezető is időt, valamint energiát spórol a közönségének azzal, hogy előre kiválasztott zenéket és témákat kínál számára. Kevés jobb érzés van, mint egy vadonatúj zenét felfedezni az éterben, felidézni egy rég nem hallott slágert vagy belecsöppeni egy minket érintő beszélgetésbe, téma-boncolgatásba - a rádió pedig tökéletes erre.

Emellett természetesen a rádióknak is rá kell jönniük arra, hogy a hallgatók bevonása nélkül ma már nem lehet jó műsorokat csinálni: visszajelzést kell gyűjteni a fogyasztóktól, be kell vonni őket a rádió mindennapjaiba - amire a közösségi média tökéletes felület. A fiatalok megszólítására alkalmas platformokkal kiegészülve, fiataloknak szóló műsorokkal 2019-ben is megalapozhatja a sikerét egy rádió. A Manna FM frissen indult magazinműsora, az XYZ pedig pontosan erre törekszik.

Téged is (meg)érinthet

Prekopa Donát, a Reggeli Manna korábbi műsorvezetője egy önálló, napi szinten jelentkező esti műsort vezet XYZ címmel. Minden hétköznap feldolgoz egy témát, amely elsősorban a Z generációt foglalkoztatja, de az X és az Y tengelyen is érdekes lehet. A műsor fókuszában olyan napi aktualitások, jelenségek kapnak helyet, amelyek a fiatalokat foglalkoztatják, és akár mindannyiunk jövőjét befolyásolhatják: legyen szó jövőképről, beilleszkedésről, buliról, függőségekről, szexualitásról, kultúráról vagy akár karrierépítésről.

Donát a híd, aki összeköti a generációkat, fiatalos nézőpontjával és érett gondolkodásával több korosztály tagjai is azonosulhatnak. A műsor nem csak bemutat egy-egy adott jelenséget, célja az, hogy segítséget, támogatást és motivációt is adjon a hallgatóknak – vendégek, szakértők bevonásával, vagy akár teljesen önállóan.

A műsor azonban nem csak témáival vagy gondolkodásmódjával igyekszik elérni a fiatalokat. Az adásokból podcast készül, bizonyos beszélgetések pedig hamarosan videós formában fognak megjelenni, amihez a tévés háttérrel érkező Prekopa Donát igazi főnyeremény.

A cikket a Manna FM 98.6, Egy rádió, ami örömre hangol támogatta.