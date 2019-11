Akár havazik, akár nem vannak olyan kirándulóhelyek hazánkban, amiket mindenképpen meg kell látogatnunk a téli időszakban. Összegyűjtöttük az 5 legszebb és legizgalmasabb téli itthoni helyszínt, amik az egész család számára kiváló időtöltést nyújthatnak.

Kékestető

Hazánk legmagasabb pontján mindenki megtalálhatja a szívéhez legközelebb álló programot. Akik a havat és a síelést kedvelik, 2 sípályán élvezhetik a siklást, hazánk leghoszabb pályáján. A téli időszakban 66 napon keresztül nyitva áll a sípálya, a téli sport szerelmesei sífelvonókkal és síautóbuszokkal juthatnak a csúcsra.

A túrázók számára is fantasztikus lehetőségeket tartogat a Kékestető. Gyönyörű panorámájával és friss, magaslati levegőjével a túrázók kedvenc célpontja. A legendás Kéktúra útvonal 1963 óta hivatalosan is klimatikus gyógyhellyé nyilvánított terület. Csúcsának elragadó természeti csodáit egyéni és szervezett túrák keretében egyaránt felfedezhetik a kalandra vágyó érdeklődők.

Visegrád

Tévhit, hogy a Dunakanyar és környéke csak nyáron nyújt felejthetetlen programokat; télen még inkább vonzó látványt nyújt ez a csodás vidék. Visegrád télen is tökéletes turistacélpont. A sportok szerelmesei tömegestül látogatják a téli időszakban is nyitva tartó bobpályát, de elzarándokolhatunk a Fellegvárhoz is, ami az 1250-es években épült és a királyi család tagjainak alkalmi szálláshelyeként szolgált, majd az 1335-ös királytalálkozó egyik fontos helyszíneként, és a magyar koronázási ékszerek őrzőhelyeként is funkcionált. Állandó kiállításai közül mindenképpen látnunk kell a Szent Korona kiállítást, a Vártörténeti kiállítást, illetve a Panoptikumot, de a Középkori fegyvertörténeti kiállítást is érdemes meglátogatni.

Normafa

A budapestiek számára a Normafa télen és nyáron is egyaránt szuper programokat tartogat, de rengeteg vidéli turista kedvelt célpontja is. Télen a legtöbben szánkózni és síelni járnak a hófödte hegyoldalba. A Normafa különlegessége a sok évtizedes hagyománnyal bíró sífutás, itt edzenek olimpikonjaink is. A 700 méter hosszú gyakorlópályát bárki kipróbálhatja

De nem csak a téli sportok szerelmesei látogatnak el télen a Normafához, hanem a természetet kedvelő, sétálni szerető emberek is, ugyanis a Budai hegyek egyik leggyönyörűbb kirándulóhelye.

A legenda szerint Mátyás király születésének évében sarjad ki az évszázadokig itt álló vén bükkfa, valamint Radnóti Miklós is síelt itt szerelmével.

Dobogókő

Dobogókő a Visegrádi-hegység legmagasabb pontja, hegycsúcsán húzódik Komárom-Eszergom megye és Pest megye határa. Az 1800-as évektől vált népszerű úticéllá, tetejéről kiváló kilátás nyílik a Dunakanyarra, tiszta időben még a Magas-Tátra is kivihető.

Dobogókő nem csak jó időben, de a hűvös, téli időszakban is a turisták egyik kedvenc helyszíne. Síelni és túrázni egyaránt lehet a 700 méter magas területen. A sípályánál áll a Zsindelyes Vendégház, Makovecz Imre első, nemzetközi ismertséget hozó épülete. A siketek Szűz Mária-kegyhelye a kilátó alatt található. Dobogókő a Budapesthez legközelebb eső sí központ, egyben a mai Magyarország területén elsőként, 1923-ban létrehozott sípálya.

Nem csak a gyönyörű látnivalók miatt vált zarándokhellyé Dobogókő. Sokan úgy vélik, itt futnak össze a Föld erővonalai, itt található a Föld szív csakrája. Egyesek szerint, ha a fülünket a sziklára tesszük, halhatjuk a Föld szívverését. A Dalai Láma Magyarországra érkezésének első színhelye is Dobogókő volt.

Vácrátóti Arborétum

Ha a téli kirándulóhelyeket összegezzük, nem hagyhatjuk ki úticéljaink közül a különböző arborétumokat sem. Ezúttal a Vácrátóti Arborétumot vettük górcső alá.

Magyarország legnagyobb arborétuma, a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert hazánk leggazdagabb növénygyűjteményével büszkélkedhet. A gyönyörűen gondozott parkon patak fut keresztül, apró tavak láncolata húzódik számos vadregényes zuggal, híddal, szigettel, műromokkal. A kertet kitűnően karbantartott ösvények, utak, hálózzák be, de nem hiányozhatnak az egzotikus növényeket felvonultató trópusi pálmaházak és a kaktuszház sem.

A vácrátóti botanikus kert az ország legnagyobb élőnövény-gyűjteménye: 27 hektáron megközelítőleg 13 ezer növényfaj tekinthető meg a látogatók számára. Az arborétum 180 éves múltra tekint vissza, mely nem csak nyáron, de a téli időszakban is pompázatos látványt nyújt látogatói számára.

