A 42 éves, kétgyermekes családapa állítja, ősz hajszálai és ráncai egyáltalán nem foglalkoztatják, de a hasán lévő felesleg mindig is zavarta. Komoly edzésbe kezdett Váczi Gergő, és a látványos átalakulás nem is maradt el.

"CrossFitre szoktam járni, saját testsúlyos gyakorlatokat végzek, amivel nemcsak esztétikailag, hanem erőnlétben és állóképességben is nagyon nagy változásokat lehet elérni. Három hónap alatt 84 kilóról 76-ra fogytam le, persze ehhez elengedhetetlen volt az egészséges és tudatos táplálkozás is. Figyelek a kalóriabevitelre, arra, hogy mikor, mit és mennyit eszem" - árulta el a Borsnak a TV2 híradósa, Váczi Gergő, aki azt is bevallotta, legutóbb talán 18 éves korában volt ennyire fitt, ráadásul a kockái is előjöttek, így igazán elégedett magával.

A híradós saját bevallása szerint szereti feszegetni a határait, szívesen méretteti meg magát: "Idén a Kinizsi100-at tettem meg. Száz kilométert gyalogoltam huszonhárom óra alatt, jövő januárban pedig a Fertő tavi kerülőt szeretném megtenni, ami 120 kilométeres távot jelent. Szeretem a kihívásokat, valamint a határaimat feszegetni, úgyhogy örömmel vágok neki az ilyen kalandoknak" - mesélte a lapnak.