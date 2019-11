Hamarosan végez a villamosmérnöki alapkézésével a belga csodagyerek, Laurent Simons, ezzel pedig ő lesz a legfiatalabb diplomás a világon. A kilencéves fiú azt tervezi, hogy ezután PhD fokozatot szerez, de azt egyelőre nem tudja, hogy hol. Látva a kisfiú zsenialitását számos neves egyetem megkereste már, így bőven lesz lehetősége arra, hogy kiválassza a számára legmegfelelőbbet.

A fiú családjában sok orvos van, a szülők azonban egyelőre még nem találtak magyarázatot arra, hogyan lettek ilyen különleges képességei a gyermeknek. Édesanyjának azonban van egy teóriája: "Nagyon sok halat ettem a terhesség alatt" - mondta nevetve a CNN-nek. A legalább 145-ös IQ-val rendelkező Laurent szülei arra is figyelnek, hogy a tanulmányai mellett gyermek is tudjon lenni a fiú: sokat játszik a kutyájával és a telefonján is szeret szórakozni.