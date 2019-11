Horváth Gétát és párját az Ázsia Expressz második szériájában ismerhették meg a nézők. A szerelmesek a műsor forgatása alatt lettek jegyespár, az esküvőre pedig már nem kell sokat várni. Februárban lesz a nagy nap, a szervezés javában zajlik: szeretteik és barátaik segítenek abban, hogy minden tökéletes legyen az esküvőjükön.

"Anyukám csinálja a csokromat, a fejdíszemet és Dávid zsebdíszét is. A két legjobb barátnőm vállalta a díszítést és egy nagyon jó barátunk kis olasz vendéglőjében tartjuk majd meg a bulit. A sminkemet és hajamat a mentorom és barátnőm csinálja majd, akivel közös üzletbe is vágtunk nemrég" - mondta Gréta a Blikknek. A boldog menyasszony a ruhájáról is mesélt. "Amikor adásba került az eljegyzésünk a műsorban, volt egy beregszászi fiatal tervezőlány, aki azt mondta az anyukájának, hogy ő szeretné nekem megcsinálni az esküvői ruhámat. Megkeresni azonban nem mert, ám megtette ezt az anyukája. Kiderült, hogy Nagy Dominika teljesen olyan lány, mint én, és álmaim ruháját álmondta meg nekem" - árulta el.