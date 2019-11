Curtis őszintén mesélt arról, hogy mennyire törekszik a jó apa-fiú kapcsolatra, és hogy szeretné, ha kisfia egyszer büszke lenne rá. A zenész a Lakástalkshow című műsor vendége volt, ahol arról is vallott Lovász Lászlónak, hogy örökké hálás lesz Krisztinek, amiért a legnehezebb időkben is kitartott mellette.

"Most érkeztem meg, kellett hozzá a kicsi és a feleségem is. Nem bírtam volna ki ennyit, mint ő! Ha nekem lett volna olyan társam, amilyen én voltam, biztos, hogy nem maradok vele, nem szülök neki gyereket. A mai napig szerelmesek vagyunk egymásba. Amikor kérdeztem, miért maradt mellettem, azt válaszolta, hogy mert szerelmes belém" - idézte a Hot! magazin a műsorban elhangzottakat. Curtis azt is elárulta Lovász Lászlónak, hogy fiával való kapcsolata rendkívül fontos a számára.

"Augusztus 4-én született a fiam, s bár előző este négy fellépésem volt, elröppent a fáradtság. Csak Krisztit néztem, milyen jó ember, társ, milyen anya. Büszke rám, hogy át tudtam ezen lendülni. Egyszer a fiam is tudni fogja, hogyan éltem. Bízom benne, hogy addigra szoros apa-fiú kapcsolatunk lesz. Kap egy olyan apai képet, hogy büszke lehet rám, a sikereimre" - mesélte Curtis.