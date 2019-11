Néhány hete jelentette be Tatár Csilla, hogy második gyermekével várandós. A gyönyörű tévés pocakja már szépen kerekedik, amit most meg is mutatott a követőinek a közösségi oldalán.

A medence mellől jelentkezett be fürdőruhában. Elárulta, hogy a terhessége alatt sem szeretne lemondani a rendszeres testmozgásról, ezért hetente egyszer eljár úszni.