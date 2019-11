A mindig vidám, és természetesen gyönyörű bikinimodellt, Kiss Virágot több mint 200 ezren követik az Instagramot. Pozitív posztjai mellett, edzéstippeket is kaphatunk, de emellett beleláthatunk Virág hétköznapi életébe is. Így pedig nem is csoda, hogy rajongóival is megosztotta élete egyik legfontosabb pillanatát.