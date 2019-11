Az egykori valóságshow-hős 10 éve él boldog párkapcsolatban, és már tíz éve csinálja szenvedéllyel természetfilmes videóit. Nagy Zsolt hamarosan 45 éves lesz, kedvese viszont 16 évvel fiatalabb nála.

Tény, hogy nagyon fiatal volt még, amikor megismerkedtünk, ezért is vártunk eddig a babavállalással. De egyáltalán nem zárkózom el tőle, sőt valójában mindig is nagy családról álmodoztam. El tudom képzelni, hogy hamarosan két vagy háromgyerekes apuka legyek..."Leo két évvel ezelőtt alapította saját gyártócégét, a Sláger TV-nek és a Fishing and Hunting csatornának is gyártanak műsorokat. Fő profiljuk a természetfilmek készítése, de nem ez az egyetlen szenvedélye. Zsolt imád kincset vadászni.

"Tavaly Érd mellett a Dunában bukkantunk rá egy Mária Terézia idejében elsüllyedt hajóra, amelyben összesen 1800 ezüstpénzt találtunk. Arra is volt példa, hogy kincs helyett tömegsírra bukkantunk"