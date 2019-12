"Nagyjából a változókor kezdetén döntöttem el, hogy életmódot váltok. Ugyanis a kezembe kerültek olyan tanulmányok, amelyek szerint a keleti nők a klimax idejétől befejezik a húsfogyaszást, mert már nem úgy, és nem olyan módon reagál a szervezetünk a feldolgozott ételekre" - árulta el a Borsnak Ungár Anikó.

"Tisztábbnak és egészségesebbnek érzem magam azóta, hogy vegetáriánus lettem. Fittebb vagyok, és az agyam is jobban forog. Biztos vagyok benne, hogy ha csirkén és disznóhúson élnék, akkor mind fizikailag, mind szellemileg sokkal hamarabb öregednék. A bőrömről nem is beszélve (...) Mi, magyarok rengeteg húst eszünk. Pedig valamikor még része volt a kultúránknak, hogy húsmentes napokat is tartunk. Ami most megy, egyáltalán nem egészséges, a borzalmas mészárlásról nem is beszélve. Ezért a vegetarianizmus nem jelent számomra nagy lemondást. Egyedül halat szoktam néha enni, ezzel legalább meg tudnak kínálni, ha vendégségbe megyek. Húsokat viszont semmi pénzért nem ennék. Már ott tartok, hogy főzés közben a szagok is taszítanak. A családom miatt persze kénytelen vagyok hússal dolgozni, mert a férjem ugyanúgy fogyasztja, mint bárki más" – mondta el Anikó.