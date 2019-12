A macskák képesek bárhova bebújni, bármibe belefeküdni. Ezt bizonyítják a következő fotók is.

Észrevetted már, mi mindenre képesek a macskák? Olyan helyekre préselik be magukat, amelyről nem is gondoltad volna, hogy beférnek. Néha úgy tűnik, mintha sem csontjaik, sem gerincük nem lenne. Különösen imádják a dobozokat, de szeretnek kisebb edényekbe, vázákba is belemászni, ha épp úgy tartja kedvük, hogy ott pihenjenek. Aztán pedig csodálkozó tekintettel néznek rád bentről...

Cikkünkben most készítettünk egy összeállítást viccesebbnél viccesebb macskás fotókból. Megnéznéd őket? Kattints a következő képre és lapozz!