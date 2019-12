Kiváló formában van Shane Tusup és ezt most a követőinek is bizonyította a közösségi oldalán. A sztáredző rendszeresen edz az edzőteremben, és meg is látszik rajta, teste csupa izom, egy deka felesleg sincs rajta.

Friss fotóján még a felsőjét is levette, így engedni láttatta mellkasán lévő tetoválásait is.