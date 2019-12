Sokakat foglalkoztat, miből él Bódi Slyiv és miből finanszírozza egzotikus utazásait. Erre adott választ.

"Sajnos rendes szakmám nincs, amit kicsit szégyellek is. A modelkedéssel megalapoztam egy kis egzisztenciát, és amikor otthon vagyok, továbbra is modellkedem. Egyébként meg szponzorált szörfös vagyok, számtalan szörfös szállodával, üdülőhellyel vagyok kapcsolatban, akiknek például a szállásért cserébe promóciós tevékenységeket vállalok. Egyébként Magyarországon sokkal többe kerül az élet. Ha az embernek van helyismerete, megtalálja azokat a helyket, ahol olcsón lehet szállni, enni, vásárolni. Én is ezt teszem" - mesélte el a Storynak történetét az egykori nyuszilány.