Sokan komolyan elhatározzák, hogy életmódot váltanak, bele is vágnak, de néha kellene egy kis segítség, akivel végig tudnak menni úgy az úton, hogy ne adják fel! Most már vannak olyan életmód-programok, amelyek összeállításában és fenntartásában dietetikus segít, és egy pszichológussal is át lehet beszélni, hogy éppen hol tart a változás, milyen problémákba ütközik valaki, mert néha csak egy pici megerősítés kell, és végig lehet csinálni!