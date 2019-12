Nyakunkon a karácsony, a legtöbben izgatottan várják már az év legszentebb ünnepét. De vannak, akik most élik át először a nagy nyüzsgést. A kisbabás szülőknek pedig nem elég a gyermek kedélyállapotára figyelni, az egészsége kapcsán is fokozottan résen kell lenni ilyenkor. Íme négy tipp, amelynek segítségével nagyobb élménnyé varázsolhatjuk a kicsi első ünnepét!

Kerüljön mielőbb hangulatba!

Hogy a kisbaba is átérezhesse, milyen az ünnep, több dolgot is tehetünk. Karácsonyi világítással a szobájában már elérhetjük, hogy izgatott legyen és tudja, valami nem hétköznapi zajlik körülötte. Engedjük át a nagyszülőknek, hogy elhalmozzák őt ajándékokkal. Sokat jelenthet a számára egy szüleitől kapott kisebb különlegesség, amelyet az évek során kincsként megőrizhet.

Teremtsünk hagyományokat!

A család legújabb jövevénye természetesen még nem tudhatja, mik a karácsonyi szokások. De ez nem is baj! A szülő ugyanis új, évről évre visszatérő hagyományokat. Ez lehet egy saját recept alapján készült karácsonyi sütemény, ajándéknyitási szokások, vagy jellegzetesen ünnepi öltözködés. De akár valami jótékonykodás – megunt játékok továbbadása – is szóba jöhet.

Ne terheljük le!

A nagy embertömeg és a rohangálás, sürgés-forgás könnyen kifáraszthatja a kicsit. Éppen ezért kell ügyelnünk arra, hogy kedvére tegyünk és ne zökkentsük ki a napi rutinból, különben csak egy sírós babát fogunk viszont látni a karácsonyi fotókon! A figyelmet és törődést azonban meghálálják, így próbáljunk meg minél több nyugis időt tölteni a gyermekkel.

Első a megelőzés és az ápolás!

A rokoni látogatások, az utazgatás képesek nemcsak lelkileg, de egészségügyileg is megterhelni a babát. Ezért óvatosnak és tudatosnak kell lennünk.

„Bármennyire hiányzik, hogy felkeressük, megpusziljuk unokánkat, keresztgyermekünket vagy az új jövevényeket a családban, ha éppen elkaptunk egy fertőző betegséget, a látogatást inkább halasszuk el" – nyilatkozta a témában dr. Makleit Tibor belgyógyász, aki azt is kihangsúlyozta, hogy az ünnepi időszak és az év végi hajrá a meghűléses, lázas betegségek időszaka is. De az emésztéssel kapcsolatos bajok is gyakoriak ilyenkor. Az allergiás és intoleráns reakciók könnyen kikezdhetik a babapopsit. A kipirosodás megelőzéséért használjuk erre kifejlesztett krémeket, amely a komponensei révén védi, nyugtatja a bőrt, valamint támogatja a regenerálódását.