Sokak örömére Wolf Kati is visszatér februárban A Dal színpadára, ahol legújabb szerzeményével szeretné lenyűgözni a nézőket és a zsűrit. Wolf Kati jövőre nemcsak énekesnőként, dalszerzőként is megmutatja magát, így nem csoda, hogy az énekesnő gőzerővel készül az újévre.

Az utóbbi hetek megnehezítették a felkészülését, ugyanis egy gégegyulladásnak köszönhetően szigorú némaságra és pihenésre ítélték, ennek következtében azonban csúnyán megcsúszott a karácsonyi teendőkkel.

„Nagyon el vagyok havazva a karácsonyi készülődéssel, mert az eddigi években ilyenkor már szinte mindennel megvoltam, most viszont sehol sem tartok. Egy durva gégegyulladásom volt az elmúlt pár hétben, ezért ki kellett kapcsolnom magam, és némán kellett pihennem otthon. Most jött el annak az ideje, hogy pótoljam a koncerteket, a karácsony ezért most kész rohanás"

– árulta el a a Ripostnak Kati, aki a karácsonyi ünnepek alatt kizárólag a családjának él, nem vállal egyetlen koncertet sem.