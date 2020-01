1.Szánd rá magad az életmódváltásra!

A legfontosabb, hogy meghozd a döntést, és rászánd magad az életmódváltásra. Felesleges halogatni, vagy a csodára várni, és a "majd hétfőn elkezdem " mondattal nyugtatgatni magad. Azt tanácsoljuk, hogyha meghoztad a döntést, és valóban változtatni akarsz, vágj bele még ma, vagy legalábbis amilyen hamar csak tudsz! Ne feledd, minden fejben dől el!

2.Ha már tudod, hogy mit akarsz, tervezd meg azt is, hogyan fogod megvalósítani!

Ha tisztában vagy azzal, milyen célt akarsz elérni, tervezd meg azt is, hogyan fogod megvalósítani. Tűzz ki kisebb célokat:hidd el, nem kell annál nagyobb motiváció, mint ha látod magadon a változást! Senki nem mondta, hogy az életmódváltás könnyű, de megéri! Haladj lépésről lépésre, és ne akarj irreálisan rövid idő alatt változást. Az eredmény a kitartásban rejlik!

3. Válassz egy jó edzéstervet és egy szuper étrendet a legjobb forrásból!

Sokan megfogadjuk szilveszterkor, hogy fittebb és egészségtudatosabb életet élünk majd az új évben, vagy folytatjuk, amit a karácsonyi kajálás előtt elkezdtünk. Ha nem tudod, hogy állj neki az életmódváltásnak, mit egyél, mit mozogj, azt tanácsoljuk, hogy válassz egy szuper edzéstervet és egy számodra megfelelő étrendet. Nem érdemes kísérletezni, így azt tanácsoljuk, menj biztosra, és bízd profikra: ők segítenek, ha változásra vágysz és ehhez ösztönzésre van szükséged.

4. Oldd meg, hogy az edzés, a bevásárlás, az ételeid elkészítése beleférjen a napi rutinodba!

Sokan, sokszor falakba ütköznek, ha életmódváltásról van szó. Általában a kitartás az, ami hiányzik az emberekből, de számtalanszor kerül fel a "nincs időm főzni" és "nincs időm edzeni" is a kifogások listájára. Ismerős, ugye? Ha eldöntötted, hogy változtatni akarsz, válassz egy számodra szimpatikus sportot, és szánj időt az edzésre! Találd meg a módját, hogy akárcsak a sport, a bevásárlás és a főzés is bekerüljön a napi rutinodba. Tuti módszer, ha előre bedobozolod a következő napi ételeidet, ugyanis így csökkentheted a "csalás" esélyét, és biztosan csak annyi kalóriát viszel be, amennyire szükséged van. Egy profi csapat egyéni étrended kialakításában is segít, sőt, személyre szabott edzéstervvel is szolgál!

5.Tűzd ki pontosan a kezdés napját, és mielőtt belevágnál, tüntesd el az egészségtelen ételeket!

Ha már elköteleződtél az egészséges életmód mellett, és eldöntötted, hogy változtatni akarsz eddigi rossz szokásaidon, tűzd ki a napot, amikor belevágsz! Ha ez megvan, száműzz minden hízlaló és egészségtelen falatot a hűtőből és a kamrából még a kezdés napja előtt, és töltsd fel egészséges ételekkel. Hidd el, ha nincs kísértés, könnyebben fog menni! Ne feledd, hogy a változáshoz elengedhetetlen a helyes táplálkozás, az elegendő folyadék bevitel, heti 2-3 edzés, napi 7-8 óra alvás, elhatározás és kitartás!

6. Ne add fel, folytasd!

A legnagyobb baj, hogy mindenki a lehető legrövidebb idő alatt akarja elérni a kívánt célt. Jobb, ha tudod, hogy nem mindig a leggyorsabb módszer a legjobb, ugyanis ha túl rövid idő alatt túl sok kilótól szabadulsz meg, jön a jojóeffektus és újra kezdődik az ördögi kör. Hidd el, ha igazán akarod és nem adod fel sikerülni fog, csak TARTS KI.Ne add fel, és hidd el: a kitartás meghozza gyümölcsét!



- Minden étkezés előtt minimum 3 dl, de ha belefér, akkor lehet 5 dl langyos, citromos víz. Garantáltan csökkenti az éhséget, így nem falás lesz a vége, hanem tényleg evés.

- Kis, vagy kisebb tányérok, kisebb adagok! = kisebb károk

