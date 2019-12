Mariah Carey All I Want For Christmas Is You című száma gyakorlatilag lehagyhatatlan a karácsonyi válogatás dalok listájáról. A 25 éve íródott kultikus zenét, most olyan hírességek tátogják el, mint például Katy Perry, Jamie Foxx, Kim Kardashian, Ryan Reynolds, hogy ezzel tisztelegjenek az énekesnő előtt.