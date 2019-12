Megható fotót posztolt karácsony estéjén Hódi Pamela, aki idén töltötte külön először kislányától az ünnepeket.

Nati ugyanis Berki Krisztiánnal és Mazsival két hétre Amerikába utazott, hogy együtt töltsék a karácsonyt. Mivel Nati nagyon szeretett volna menni, így Pamela hosszas szervezkedés és szerződések írása után belement az utazásba, ám számára így szomorúan telnek az ünnepek kislánya nélkül. Készült neki egy plüss állatkával, amit Mazsin keresztül juttatott el hozzá és videóhivással láthatták is egymást.

Pamela nyilvánosan mondott köszönetet Mazsinak azért, hogy segített megszervezni a távkarácsonyozást.

"Nekem idén Karácsonykor nem lesz meghitt karácsonyfa előtti fotóm! A mai hosszú út után, Facetime on köszöntöttük egymást Natkóval! Köszönöm Bencének és Mazsinak, hogy ilyen távolból is megajándékozhatott Engem és Mamát a kislányom! Hamarosan az Én Jézuskám meglepije is megérkezik hozzá, amit még indulásuk előtt Mazsinak átadtam! KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDENKINEK! - írta a fotóhoz kommentben Pami.