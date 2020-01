Nem könnyű egy vagy két gyerek mellett megőrizni a nőiességet, és hogy a párunk is kapjon megfelelő figyelmet, és energiát egy kapcsolatban. Pedig ha azt szeretnénk, hogy a házasság ne érjen idő előtt véget, vagy ne hűljön ki teljesen, nagyon fontos erre is odafigyelni! És az is fontos, hogy ebben az életszakaszban ne féljünk egy terapeutától segítséget kérni!