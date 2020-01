Horváth Gréta - akit legutóbb az Ázsia Expressz második részében láthattak a nézők – teljesen átalakult. A sztáranyuka ugyan csak a hajszínét változtatta meg, de ez éppen elég volt ahhoz, hogy külseje nagyon megváltozzon. Radikális szőkéről ilyen sötét színre váltani, de ő megette, egyrészt azért, mert szerelme erre kérte, másrészt pedig önmaga miatt.

„Az a helyzet, ha már változás, akkor legyen látványos! Bari hetek óta kérlel és udvarol nekem, hogy legyek újra barna. Így ismert meg és így akar elvenni feleségül is. Nyilván szerettem volna neki tetszeni, de nem csak miatta váltottam. Akkora tüzet és erőt látok most a tükörben, ha belenézek, hogy már most imádom az új Grétát, illetve régit, mert világ életemben barna voltam! Csak most egy sokkal tapasztaltabb és bölcsebb kiadásban" – írta a fotóhoz Gréta.