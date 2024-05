Cate Blanchett 55 éves lett – A színésznő lázadásból kopaszra borotválta a fejét

Több Oscar-rekordot is tart

A két Oscar-díjával ő minden idők legsikeresebb ausztrál színésznője. A Blue Jasmin és az Aviátor című filmekben nyújtott alakításáért nyerte el őket, és az utóbbi esetben ő lett az egyetlen, aki egy Oscar-díjast játszva nyert Oscar-díjat, a filmben ugyanis a színészlegenda Katherine Hepburnt alakította. De ő az egyetlen olyan színésznő is, akit egy karakter eljátszásáért kétszer is Oscar-díjra jelöltek: I. Erzsébet angol királynőt az Elizabeth és az Elizabeth: Az aranykor esetében is emlékezetesen formálta meg.

Minden idők egyik leghíresebb férfi zenészét is eljátszotta

Az I’m not there – Bob Dylan életei című különleges moziban több színész is belebújt a világhírű zenész életébe, így megjelenítve a sztár életének különböző korszakait és aspektusait. Közülük az egyik Cate Blanchett volt, aki más esetben is kipróbálta magát formabontó színészi feladatokban: a Manifesztum című filmalkotásban például 13 különböző szerepet játszott el.

Évi 400 millió forintot keres parfümökkel

2013 óta ő a Giorgio Armani női parfümök márkanagykövete, ezért pedig több mint 10 millió dollárnyi éves gázsit kap. De 2018 óta már nem csak a parfümök terén kötelezte el magát az Armani mellett, hanem ő lett a divatház első szépségnagykövete is a bőrápolás és a smink területeken.

Rendezőzsenik filmjeiben láthatod rövidesen

A legutóbbi Oscar-jelölt alakítása után kicsit szünetet tartott: a 2022-es Tár óta csak egyetlen kisebb ausztrál filmben szerepelt (The New Boy), azon kívül csak szinkronszerepeket vállalt. De 2024-ben már biztosan érkezik a szereplésével a Borderlands című akcióvígjáték és a Disclaimer drámasorozat, a következő években pedig jobbnál jobb rendezők (Jim Jarmusch, Luca Guadagnino, Steven Soderbergh, Pedro Almodóvar) új filmjeiben láthatjuk majd.