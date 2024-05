Veszekedés nélkül nincs párkapcsolat: 4 ok, amiért fontos, hogy vitatkozzatok

„Mi soha nem veszekszünk” — nem egy nőtől hallhattad már te is ezt a mondatot, amely elsőre irigylésre méltónak tűnhet, ám valójában ez baljós jel is lehet. Két ember, ha összeillik is, nem láthat mindent ugyanúgy. A különböző személyiség időnként ott is okoz nézeteltéréseket, ahol egyébként nagy az összhang. Ám ez nem gond, hiszen a kérdés nem az, van-e veszekedés a párkapcsolatodban, hanem az, hogy ezt miként kezelitek.

Ahol sosincs veszekedés, ott nagy eséllyel hiányzik az őszinteség

Párkapcsolati tanácsadók szerint, ahol nincs vita, ott hiányzik a nyílt kommunikáció, ahogy az igények, úgy az érzések és határok terén is. Ez azért gond, mert amikor egyszer betelik a pohár valamelyik félnél, akkor a felhalmozódott elfojtások, problémák robbannak. Márpedig egy robbanást túlélni szinte lehetetlen, de legalábbis komoly sérülésekkel járhat.

Ha nincs vita, egyensúly sincs

Gyakran előfordul, hogy az egyik fél annyira kerüli a konfliktust a párjával, hogy ha a másik kicsit határozottabban érvel, ő inkább visszavonulót fúj és egyetértést színlel. Ezt egy darabig lehet játszani, és aztán lehet dicsekedni, hogy ők sosem veszekednek, de hosszú távon ez a viselkedés káros, és sokkal több esetben vezet váláshoz, szakításhoz, mint a nyílt viták a kényes kérdésekben.

A nézeteltérések abban is segítenek, hogy jobban megértsétek egymást

A konfliktusok megoldása növeli a biztonságérzetet

Míg a konfliktus elkerülése a bizonytalan kötődést erősíti, a konfliktustűrés az önbizalmat, és így a másikba vetett bizalmat is megerősíti. Az együtt meg tudjuk oldani érzése növeli az intimitást, az összetartozást és a biztonságérzetet is. Ez nem jelenti azt, hogy 24 órában veszekedni kell, de ha már hosszú hónapok óta semmiben nem volt köztetek nézetkülönbség, érdemes átgondolni, mi lehet az oka.

Még hosszú kapcsolatban is fedezhetsz fel új tulajdonságokat a másikban, biztos lehetsz benne, hogy mindig van olyan oldala a párodnak, amelyet addig nem mutatott meg, vagy te nem ismerted fel. Nem beszélve arról, hogy az emberek változnak, jó esetben fejlődnek is. Egy jó kis vita rávilágíthat arra, mi az, amit rosszul tudtál a társadról, esetleg miben változott a hozzáállása. Sokat megtudhatsz a partneredről, ha nem kerülöd a konfliktusokat.